Arriva Lucilla, la più amata dai piccoli il 17 ottobre all’Augusteo

La magia sta per tornare a illuminare i teatri italiani: “ARRIVA LUCILLA”, il nuovo attesissimo show dell’artista più amata dai più piccoli, è pronto a conquistare famiglie e bambini con uno spettacolo completamente rinnovato, a metà strada tra concerto e musical.
La nuova tournée teatrale dell’artista più amata dai piccoli farà tappa a Salerno al Teatro Augusteo il 17 ottobre, con un doppio spettacolo (ore 15:30 e ore 18:30).
I biglietti sono già disponibili su Ticketone, per informazioni sulla data 089 4688156, www.anni60produzioni.com.
Con oltre 1 miliardo di visualizzazioni raccolte su YouTube, Lucilla è il personaggio più seguito dai bambini in età prescolare.
Lucilla è l’anima italiana colorata e giocosa di Alman Kids. Ma soprattutto è una voce, una presenza, una compagna che i bambini riconoscono e aspettano con entusiasmo: per guardarla, ascoltarla, ballare e divertirsi con lei.
Non conoscete Lucilla? Chiedete ad un bambino!
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