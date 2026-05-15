Arriva Lucilla, la più amata dai piccoli il 17 ottobre all’Augusteo

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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La magia sta per tornare a illuminare i teatri italiani: “ARRIVA LUCILLA”, il nuovo attesissimo show dell’artista più amata dai più piccoli, è pronto a conquistare famiglie e bambini con uno spettacolo completamente rinnovato, a metà strada tra concerto e musical.

La nuova tournée teatrale dell’artista più amata dai piccoli farà tappa a Salerno al Teatro Augusteo il 17 ottobre, con un doppio spettacolo (ore 15:30 e ore 18:30).

I biglietti sono già disponibili su Ticketone, per informazioni sulla data 089 4688156, www.anni60produzioni.com.

Con oltre 1 miliardo di visualizzazioni raccolte su YouTube, Lucilla è il personaggio più seguito dai bambini in età prescolare.

Lucilla è l’anima italiana colorata e giocosa di Alman Kids. Ma soprattutto è una voce, una presenza, una compagna che i bambini riconoscono e aspettano con entusiasmo: per guardarla, ascoltarla, ballare e divertirsi con lei.

Non conoscete Lucilla? Chiedete ad un bambino!

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