Festival Nazionale Teatro XS – Città di Salerno, premiazione domenica 10

Sarà il Teatro “A. Genovesi” a Salerno ad ospitare, domenica 10 maggio 2026 alle ore 19, la serata conclusiva della XVII edizione del Festival Nazionale Teatro XS – Città di Salerno, appuntamento dedicato al teatro amatoriale di qualità che, anche quest’anno, ha portato sul palcoscenico salernitano sette compagnie provenienti da diverse città italiane.

Come da tradizione, la serata finale unirà spettacolo e premiazione. Ad aprire l’evento sarà la Compagnia dell’Eclissi con Il medico dei pazzi di Eduardo Scarpetta, per la regia di Marcello Andria. In scena Felice Avella nel ruolo di Felice Sciosciammocca, insieme a Maurizio Barbuto (Luigi), Leandro Cioffi (Errico), Rossella Cuccia (Rosina), Marica De Vita (Concetta), Lea Di Napoli (Amalia), Ernesto Fava (Raffaele), Andrea Iannone (il Maggiore), Alfredo Marino (Ciccillo) e Mario Procida (Michelino).

A seguire, spazio alla proclamazione dei vincitori e alla consegna dei riconoscimenti assegnati dalla giuria tecnica, dalla giuria dei giovani e dal pubblico. In palio i premi per il Miglior spettacolo, la Miglior regia – Premio “Antonio Serritiello”, la Migliore interpretazione maschile e la Migliore interpretazione femminile, premio patrocinato dal Soroptimist International Club Salerno. Sarà inoltre assegnato il Premio “Ileana Petretta Pecoraro Scanio” per il Miglior spettacolo scelto dalla Giuria dei Giovani, il Premio gradimento del pubblico e il Premio speciale U.I.L.T. destinato allo spettacolo che meglio rappresenta i valori del teatro amatoriale. La giuria tecnica potrà attribuire eventuali ulteriori riconoscimenti speciali.

Il Festival è organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi, con la direzione organizzativa di Enzo Tota, ed è realizzato in partenariato con l’IIS Genovesi – Da Vinci, diretto dalla professoressa Lea Celano, che da anni sostiene il progetto trasformando il teatro in uno spazio di formazione, incontro e crescita culturale per i giovani. Sostengono l’iniziativa anche il Soroptimist International Club Salerno e l’Unione Italiana Libero Teatro Campania.

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