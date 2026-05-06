Torna I Suoni degli Dei a Praiano

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
Idea Casa vendita online di arredamento, oggettistica per la casa, bomboniere, complementi d’arredo, cucina, piccoli elettrodomestici e idee regalo
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.

Da sabato 9 maggio 2026, la passione per la musica e l’amore per l’ambiente, si fonderanno in un’unica esperienza da vivere e condividere in uno luoghi più belli al mondo, il Sentiero degli Dei.

I Suoni degli Dei-Concerti sul Sentiero degli Dei  è la rassegna musicale che Praiano dedica alla buona musica e alla natura. Dieci concerti di musica classica realizzati da circa 20 musicisti a 500/600 metri dal livello del mare.

Le locations dei concerti saranno la piazzetta della Chiesa di Santa Maria a Castro/Convento di San Domenico, Li Cannati  e Colle Serra.

Padre artistico di questa affascinante idea è Gennaro Amendola scenografo RAI e Presidente di Pelagos Associazione di Praiano che nel 2007, coraggiosamente, si impegnò a progettare, per il Comune di Praiano, quest’evento che oggi coinvolge hikers provenienti dalla costa amalfitana e da ogni parte del mondo.

Per partecipare ai concerti è attivo il servizio Tra.Vel. Mar fino all’imbocco del Sentiero degli Dei: Piazza Paolo Capasso ad Agerola (Bomerano).
NAVE + BUS realizzato  by TRA.VEL.MAR.
NAVE > da Salerno (8:40)  | da Maiori (8:25) | da Minori (8:35)
+ BUS > da Amalfi per Agerola (Bomerano) ore 9:30
Dopo l’evento sarà possibile concludere il Sentiero degli Dei fino a Nocelle (Positano) e ritornare #viamare a bordo dei traghetti di Tra.Vel.Mar.

L’evento è realizzato per il Comune di Praiano da Pelagos-Associazione, in collaborazione con A.M.C.A. (Associazione Musicale Costiera Amalfitana), la Parrocchia di San Gennaro di Praiano, con il patrocinio del Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

La partecipazione è libera e gratuita.

IMPORTANTE: Qualora il maltempo impedisca di raggiungere il luogo, per la sicurezza di tutti, il concerto si svolgerà in un nuovo luogo o sarà posticipato a una nuova data.

Per informazioni:
Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano | Tel. 0039 089 874557 – Cell. 0039 342 0602674
Email: infopoint@distrettocostadamalfi.itwww.isuonideglidei.com

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE