Torna I Suoni degli Dei a Praiano

Da sabato 9 maggio 2026, la passione per la musica e l’amore per l’ambiente, si fonderanno in un’unica esperienza da vivere e condividere in uno luoghi più belli al mondo, il Sentiero degli Dei.

I Suoni degli Dei-Concerti sul Sentiero degli Dei è la rassegna musicale che Praiano dedica alla buona musica e alla natura. Dieci concerti di musica classica realizzati da circa 20 musicisti a 500/600 metri dal livello del mare.

Le locations dei concerti saranno la piazzetta della Chiesa di Santa Maria a Castro/Convento di San Domenico, Li Cannati e Colle Serra.

Padre artistico di questa affascinante idea è Gennaro Amendola scenografo RAI e Presidente di Pelagos Associazione di Praiano che nel 2007, coraggiosamente, si impegnò a progettare, per il Comune di Praiano, quest’evento che oggi coinvolge hikers provenienti dalla costa amalfitana e da ogni parte del mondo.

Per partecipare ai concerti è attivo il servizio Tra.Vel. Mar fino all’imbocco del Sentiero degli Dei: Piazza Paolo Capasso ad Agerola (Bomerano).

NAVE + BUS realizzato by TRA.VEL.MAR.

NAVE > da Salerno (8:40) | da Maiori (8:25) | da Minori (8:35)

+ BUS > da Amalfi per Agerola (Bomerano) ore 9:30

Dopo l’evento sarà possibile concludere il Sentiero degli Dei fino a Nocelle (Positano) e ritornare #viamare a bordo dei traghetti di Tra.Vel.Mar.

L’evento è realizzato per il Comune di Praiano da Pelagos-Associazione, in collaborazione con A.M.C.A. (Associazione Musicale Costiera Amalfitana), la Parrocchia di San Gennaro di Praiano, con il patrocinio del Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

La partecipazione è libera e gratuita.

IMPORTANTE: Qualora il maltempo impedisca di raggiungere il luogo, per la sicurezza di tutti, il concerto si svolgerà in un nuovo luogo o sarà posticipato a una nuova data.

Per informazioni:

Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano | Tel. 0039 089 874557 – Cell. 0039 342 0602674

Email: infopoint@distrettocostadamalfi.it – www.isuonideglidei.com

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