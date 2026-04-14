“Autori Rotariani in Corsia”. Il progetto del “Distretto Rotary 2101” per i pazienti degli ospedali della Campania.

170 libri, scritti da autori soci dei Club Rotary appartenenti al “Distretto Rotary 2101” della Campania, diretto dal Governatore Angelo Di Rienzo, sono stati donati a cinque ospedali della Campania, custoditi in una bacheca di vetro, in modo da farli leggere ai pazienti ricoverati nei vari reparti. L’iniziativa rotariana rientra nell’ambito del progetto distrettuale rotariano “Autori rotariani in corsia” ideato e organizzato da quattro anni dalla dottoressa Giovanna Postiglione, per tutti affettuosamente Nanà, Past President del “Rotary Club Nocera Inferiore Apudmontem”:” Abbiamo già iniziato a donare agli ospedali della Campania, uno per provincia, una bacheca di vetro contenente almeno una copia di tutti i libri donati dai ventidue autori rotariani che hanno aderito al progetto. Un libro può essere utile ad una persona ricoverata per ritrovare quella serenità momentaneamente perduta”. La Presidente Postiglione ha spiegato che gli Ospedali coinvolti nell’iniziativa sono: il “Ruggi d’Aragona” di Salerno; il “San Giuseppe Moscati” di Avellino, l’Azienda Ospedaliera San Pio – Gaetano Rummo di Benevento;il “ Presidio Ospedaliero “Dottoressa Anastasia Guerriero” di Marcianise e l’Ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. A collaborare alla organizzazione dell’evento e ad accogliere tutti soci che hanno partecipato alla presentazione del progetto, presso il “San Severino Park Hotel” di Mercato San Severino, è stato il presidente del “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” Vittorio Villari, con la collaborazione dei componenti del Consiglio Direttivo e di tutti i soci:” Una manifestazione che ogni anno cresce sempre di più”. Il progetto coinvolge tutti i soci del “Distretto Rotary 2101”, diretto dal Governatore Angelo Di Rienzo, che ha immediatamente dato il suo appoggio all’iniziativa:” È un progetto che consente ai rotariani del “Distretto Rotary 2101” di essere vicini a persone che vivono un momento di difficoltà, di fragilità, attraverso la scrittura e la lettura. Il Distretto ha deciso di omaggiare con dei libri, scritti da autori rotariani, gli utenti degli ospedali della Campania nello spirito rotariano del servire, si può servire anche donando un libro che può far vivere un momento di serenità, di evasione, ed anche di compagnia in un momento difficile. Grazie a Nanà Postiglione abbiamo servito al di sopra di ogni interesse personale dimostrando di essere “Uniti per fare del bene”. I testi, alcuni dei quali parteciperanno, dal 14 al 18 maggio, al “Salone Internazionale del Libro di Torino”, sono stati scelti da una commissione di soci rotariani presieduta da Giovanna Postiglione e composta da:” Umberto Matrone, Anna Di Mauro, Nicola Prebenna, Gaetano Panariello, Giuseppe Santabarbara, Marco Palmieri. Ogni autore ha donato almeno cinque copie dei suoi libri che sono stati presentati e recensiti con competenza critico-analitica da Giovanna Postiglione. Donato dal Presidente del “Rotary Club di Sorrento”, Claudio de Vito, il libro “Ritorno in Africa. Racconti e frammenti” scritto dal compianto socio del Club di Sorrento, il medico volontario Umberto Aubry; la dottoressa Angelina Capone, del “Rotary Club Sant’Agata dei Goti”, presieduto da Marina Capone, ha donato il suo romanzo “100 Rose Rosse”; il dottor Enzo Capuano, autore di vari romanzi di successo, Past President del “Rotary Club Salerno Picentia”, presieduto da Lucio Bojano, ha donato il suo libro “Quel ponte sul fiordo di Furore”; donati da Massimo Carosella, Presidente del “Rotary Club Novus Ortus” i libri del padre, il compianto Past Governor Antonio Carosella: “Dante e Noi” e” Trittici Vesuviani”; donato dal Past Governor Alessandro Castagnaro il libro “Napoli 14 voci e uno sguardo in giro per la città”; la professoressa Irma De Simone, socia del “Club Inner Wheel Costiera Amalfitana” ha donato il suo libro “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino” con le illustrazioni di Manuela Vitiello; l’avvocato Anna Di Mauro, socia del “Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli”, presieduto da Francesco Mercurio, ha donato il suo saggio sul processo penale minorile: “Da Eglantyn Jebb al processo al bullo”; il Presidente del “Rotary Club Costiera Amalfitana”, Salvatore Ulisse Di Palma, ha donato i suoi libri: “Gerardo Sasso. Apostolo della Pace”, “Coltivare la Memoria- Il sacrificio di Gaetano Amato”, “Ti Amo”, con i disegni di Paolo Signorino, la ristampa del libro “Vita del glorioso Martire San Pantaleone Medico del 1857” e “Totò a Ravello” scritto da Salvatore Ulisse Di Palma insieme a Giuseppe Gargano; Angelo Di Stasio, socio del “Rotary Club Avellino Est”, presieduto da Floriana D’Ambrosio, ha donato il suo libro di racconti:” Un buon posto per crescere. Li Cunti”; il professor Ciro Formisano, musicista e socio del “Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli”, presieduto da Francesco Mercurio, ha donato la sua silloge di poesie “Assolo d’insieme”; la scrittrice Consuelo Mirto, socia del “Rotary Club Capua Antica e Nova”, presieduto da Eleonora Petrazzuoli, ha donato il suo racconto:” Il Cinema Perfetto”; la scrittrice Monica Oriente, socia del “Rotary E-Club Film&Friends di Villammare”, presieduto da José Carlo Balbi, ha donato il suo libro autobiografico :” Quattro volte me. Le mie rinascite dopo il cancro”; donata dal “Rotary Club Pompei Villa dei Misteri”, presieduto da Pasquale Tarallo, rappresentato dal Presidente della Commissione Eventi del Club, Stefano Grasso, una raccolta di Autori Vari intitolata “Abitare le emozioni” – racconti di ragazzi dei nostri giorni” e “Immagina un racconto”; lo scrittore Marco Palmieri, socio del “Rotary Club Napoli” presieduto da Domenico Salierno, ha donato il suo libro “Settima Sinfonia”; il dottor Paolo Palummo, socio del “Rotary Club Benevento”, presieduto da Raffaele Pilla, ha donato i suoi libri: “Dachau – Silenzio Assordante”; “Buongiorno Paul!” il Rotary International storia, filosofia e azione, e il libro realizzato con gli alunni del “Convitto Nazionale Pietro Giannone “di Benevento:” L’avifauna del fiume Sabato”; il dottor Gaetano Panariello, socio del “Rotary Club Angri Scafati Real Valle” presieduto da Rachele Sorrentino, ha donato il suo racconto: “A tradimento”; il professor Michelangelo Riemma, socio del “Rotary Club Nola – Pomigliano D’Arco”, presieduto da Filomena Catanese, ha donato la sua silloge di poesie: “Vibranti emozioni”; donato dal Presidente del “Rotary Club di Torre del Greco Comuni Vesuviani”, Pasquale Del Prete il libro: “Il restauro della statua lignea di Santa Maria di Costantinopoli e la valorizzazione dell’Antico Borgo curato dal “Rotary Club di Torre del Greco Comuni Vesuviani”, dalla “Rotary Foundation” e dal “Distretto Rotary 2100”; il dottor Giuseppe Santabarbara, socio del “Rotary Club Terra di Lavoro 1954”, presieduto da Walter Russo, ha donato due volumi: “Il carrello del nulla” e il romanzo “Il Cerchio”; il professore rotariano Bartolomeo Valentino ha donato sette sue opere:” Dietro le quinte del conflitto Russo – Ucraino. Pitin – Zelensky: due personalità incompatibili”, “Alimentazione e violenza”, “Il tuo corpo parla. Neurofisiologia dei linguaggi extraverbali”, “Alimentazione e disfunzioni biologiche nei delitti di Hitler”; il libro scritto insieme a Pier Felice Degli Uberti:” Analisi morfopsicologica di alcuni personaggi della dinastia dei Borboni” e il libro “Papa Francesco. Un gesuita di ferro”; la dottoressa Maria Valentino, socia del “Rotary Club Maddaloni Valle di Suessola” presieduto da Maria De Lucia, ha donato il suo libro “Anima di seta”. Donato da Giuseppe Ascione, figlio del compianto professor Antonio Ascione, socio fondatore del “Rotary Club Napoli Est “il libro “Abbiamo vinto insieme” che fu scritto da Antonio Ascione insieme al giornalista Giovanni Ruggiero. Presentati dalla dottoressa Marianna Giannella, Presidente del “Rotary Club Nocera Inferiore Apudmontem”, tutti i presidenti dei Club rotariani che hanno partecipato al progetto e i Past Governor: Alessandro Castagnaro, Marcello Fasano, Salvatore Iovieno e Ugo Oliviero. Aniello Palumbo

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