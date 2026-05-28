Inizia Porto di Parole con l’Operazione Allegria! della Fondazione Mike Bongiorno

Da oggi (28 maggio 2026) “Porto di Parole – La Bottega delle Narrazioni Differenti” entra nel vivo e trasforma il Centro Pastorale San Giuseppe a Salerno in una “Casa” senza muri e stanze per poter abitare i luoghi fantastici della narrazione, del teatro, della musica e del gioco condiviso.

Operazione Allegria!

È l’idea della partecipazione collettiva a legare gli appuntamenti in programma: spettacoli e laboratori non saranno semplicemente da guardare, ma da costruire insieme. Una cifra che emerge in modo particolare da “Operazione Allegria!”, il progetto promosso dalla Fondazione Mike Bongiorno insieme a Gabriele Pendola.

Per tre sere consecutive – giovedì 28 e venerdì 29 maggio alle ore 19.30 e sabato 30 maggio alle ore 19.00 – il villaggio di Porto di Parole farà rivivere l’atmosfera dei grandi quiz televisivi che hanno segnato la storia della tv italiana, da “Rischiatutto” a “Bis”, fino a “La Ruota della Fortuna”.

Tutti in pista!

Il fitto calendario di esperienze diffuse a Porto di Parole proporrà ai curiosi momenti come “Tutti in pista!”, giovedì 28 e venerdì 29 maggio alle ore 19.30, con il clown Cotoletta che guiderà bambini e famiglie in un percorso di circo-teatro dedicato alla spontaneità, alla relazione e alla scoperta delle proprie fragilità attraverso teatro, giocoleria e clowneria.

Grande spazio per gli spettacoli teatrali e di narrazione. “Andata e ritorno da Oz” della Ciccio Pasticcio Band accompagnerà il pubblico, ogni sera alle ore 18.30 dal 28 al 30 maggio, lungo la strada di mattoni gialli di Dorothy in una metafora della crescita e della ricerca di sé.

Venerdì 29 maggio alle ore 20.30 sarà invece la volta di “Nubì e la città di pietra” di Puck Teatré, racconto poetico e visionario sul tema dell’identità e dell’appartenenza.

Sabato 30 maggio

Sabato 30 maggio alle ore 20.45 “Esprimi un desiderio” de Il Carrozzone degli Artisti trasformerà il pubblico in parte integrante dello spettacolo grazie a un laboratorio preliminare che permetterà ai bambini di entrare in scena insieme agli attori.

Sempre sabato 30 maggio alle ore 19.30 il Teatro La Ribalta presenterà “La città dell’errore”, spettacolo che ribalta il significato dello sbaglio trasformandolo in occasione educativa e possibilità di crescita.

Immersuono

Le esperienze immersive saranno protagoniste di “Immersuono”, il laboratorio multisensoriale curato da Francesco Fasanaro, giovedì 28 maggio alle ore 18.30 e 19.45. Attraverso handpan, campane tibetane e strumenti sonori immersivi, bambini e ragazzi scopriranno un viaggio capace di intrecciare ascolto, immaginazione ed emozioni. Venerdì 29 maggio alle ore 18.30 e 19.45 spazio invece a “Il corpo racconta: forme e suoni” della maestra Elisabetta De Caro, laboratorio dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni per esplorare il rapporto tra corpo, movimento e musica.

Sempre per i più piccoli, “In scena – Racconti in cupola”, laboratorio immersivo del Teatro La Ribalta, è in programma sabato 30 maggio alle ore 18.30 per bambini dai 4 agli 8 anni. “Un grande viaggio con piccoli passi”, a cura della Cooperativa Giovamente, sarà il percorso senso-motorio dedicato ai bambini da 0 a 3 anni e ai loro genitori. Libri, giochi, luci, colori e oggetti accompagneranno i piccoli in una creativa esplorazione del mondo circostante venerdì 29 e sabato 30 maggio alle ore 18.30.

La bottega dei sognatori

Da giovedì 28 a sabato 30 maggio “La bottega dei sognatori” di Angelo Coscia guiderà bambini e ragazzi dai 5 anni in su nella costruzione della propria “casa dei sogni” attraverso narrazioni, laboratori, colori e immagini. Gli appuntamenti sono previsti alle ore 19.00 il 28 e il 29 maggio e alle ore 19.30 il 30 maggio. Grande attenzione all’innovazione con “Un mondo tutto mio!”, l’area visori dedicata ai racconti in realtà virtuale promossa da Saremo Alberi. I partecipanti potranno immergersi in storie interattive attraverso l’utilizzo dei visori VR nelle serate del 28, 29 e 30 maggio alle ore 19.00.

Sabato 30 maggio alle ore 18.30 spazio anche a “Ti racconto… Prosciutto e uova verdi”, spettacolo di narrazione e clowneria a cura di Saremo Alberi, mentre venerdì 29 maggio alle ore 18.30 sarà la volta di “Su carta” Painting Show, racconto che si trasforma dal vivo in forma, colore e immagine davanti agli occhi del pubblico.

Spazio alla musica e alle tradizioni con “Casa – NaPolifonia Italiana”, concerto del Coro Il Calicanto che giovedì 28 maggio alle ore 20.30 accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro tra identità, memoria e radici. Le attività permanenti del villaggio saranno quelle dei “Regalastorie”, in programma dal 28 al 30 maggio alle ore 18.00, dedicate alla lettura condivisa e alle fiabe raccontate ad alta voce. Dal 28 al 30 maggio alle ore 18.00, “Una strada…per giocare” farà riscoprire ai bambini i giochi di una volta attraverso attività ludico-sportive che riportano al centro la relazione e l’aggregazione sociale. Giovedì 28 maggio alle ore 18.00 spazio, infine, a “Un cuore a cavallo”, esperienza dedicata all’incontro con pony e animali promossa dall’associazione omonima.

Isola Verde Poetica

Tra le novità dell’edizione 2026 anche “Isola Verde Poetica”, iniziativa promossa dall’associazione Impronte Poetiche APS insieme a Salerno Pulita, in programma sabato 30 maggio alle ore 18.00. Attraverso eco-componimenti, giochi e laboratori dedicati alla raccolta differenziata, bambini e famiglie saranno coinvolti in un’esperienza che unirà poesia, educazione ambientale e partecipazione attiva. A curare le attività laboratoriali sarà Maria Concetta Dragonetto.

Partnership

Porto di Parole è ideato e realizzato dalla Cooperativa Saremo Alberi, con il sostegno dell’Ambito S5 Salerno-Pellezzano, il patrocinio del Comune di Salerno e in collaborazione con I Nuovi Scalzi, Ciccio Pasticcio, il Centro Pastorale San Giuseppe, Fondazione Caritas, Centrale del Latte, Nati per Leggere, il Centro per il Libro e la Lettura, il Maggio dei Libri, Salerno Pulita, il Teatro La Ribalta, Il Calicanto e Decora.

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