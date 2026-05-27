La città del Futuro e la Città Ideale, workshop al Marconi di Nocera

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Importante Workshop martedì mattina presso I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore(SA).

Organizzato dal Dipartimento Inclusione della scuola, diretto dal Prof. Antonio Cuccaro, relatore e moderatore dell’incontro, Il workshop denominato”La città del Futuro e la Città Ideale”, ha affrontato le seguenti tematiche, tra le quali:

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Relazioni- Ben essere – Formazione integrale della persona – Accessibilita’ fisica economica esistenziale – disabilita’ – infanzia – anziani – ragazzi/e – reti professionali reti sociali reti territoriali – territorio – infrastrutture – mobilita’- inclusione – scuola – sport – lavoro – sanita’ – servizi – concetto di hub – allenamento mentale psicologico fisico e spirituale – intelligenza artificiale.

Hanno partecipato tra gli altri Il Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Ferraiuolo, la Dott.ssa Federica Fortino, assessore con deleghe alle Politiche Sociali e terzo Settore, scuola, Cultura, presentando le iniziative della giunta comunale di Nocera Inferiore e sulle capacità e potenzialità di sviluppo del comprensorio dell’agro nocerino sarnese.

E’ intervenuta l’Ingegnere Carmen Granato, Consigliere Comunale di Nocera Inferiore, che ha relazionato sulla Smart City e sulle opportunità di sviluppo nel nostro territorio

Per il Terzo settore hanno presenziato Stefania Vecchione e Marilena Santonicola, dando indicazioni suggestive su come l’associazionismo può dare un impulso significativo al territorio.

Infine ha relazionato il Prof Antonio Cuccaro sulle tematiche di reti territoriali e sociali, accessibilità universale, sul concetto di Hub, inclusione, disabilità.

Coinvolti gli alunni dei gruppi classe quinte e referenti di associazioni e professionisti.

Tra gli obietti del Dipartimento Inclusione è quella di creare una comunità di pensieri idee e sviluppo sulle attività possibili nel territorio comunale ed intercomunale. Supportare eventi con l’intento di relazionare persone, contribuire nel pensiero consapevole e di cittadinanza attiva.

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