Elezioni, a Salerno affluenza al 46,5% alle 23

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Affluenza in lieve calo ad Avellino e sostanzialmente stabile a Salerno nella prima giornata di voto per le amministrative in Campania.

Alle 23 ha votato il 54,66% degli aventi diritto nel capoluogo irpino, circa due punti in meno rispetto al 56,59% registrato alla stessa ora nelle precedenti consultazioni.

Molto più bassa la partecipazione a Salerno, dove l’affluenza si è fermata al 46,52%, un dato praticamente identico al 46,45% della tornata precedente.

Il quadro regionale

Nell’intera Campania, dove si vota in 88 comuni per un totale di oltre un milione di elettori, la media dell’affluenza alle 23 è stata del 52,01%, in linea con il 52,23% registrato alla stessa ora nelle ultime amministrative.

I dati sono provvisori e vanno confermati dalle rilevazioni ufficiali del Ministero dell’Interno.

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