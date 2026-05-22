Notte Europea dei Musei, gli appuntamenti in provincia di Salerno

Sabato 23 maggio si rinnova l’appuntamento con la Notte Europea dei Musei, iniziativa promossa dal Ministero della Cultura su iniziativa del Ministero francese e sostenuta dal patrocinio del Consiglio d’Europa, dell’UNESCO e dell’ICOM.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

La Direzione regionale Musei nazionali Campania partecipa alla ventiduesima edizione dell’evento, proponendo l’apertura serale di musei e luoghi della cultura su tutto il territorio regionale al costo simbolico di 1 euro (fatte salve le gratuità previste dalla normativa vigente).

Le aperture straordinarie saranno accompagnate da un articolato programma di iniziative, realizzate in collaborazione con enti e associazioni locali, per valorizzare il patrimonio culturale e le sue connessioni con i territori attraverso forme di fruizione condivisa anche nel segno dell’accessibilità fisica, sensoriale e cognitiva.

Il programma comprende incontri, visite guidate, spettacoli, concerti e performance artistiche, pensati per offrire un’esperienza di visita in orari eccezionali e in un contesto suggestivo, capace di restituire ai luoghi della cultura una dimensione inconsueta e coinvolgente.

Il calendario completo delle iniziative, con le informazioni utili per la visita e la partecipazione agli eventi, è consultabile nella sezione dedicata alla Notte Europea dei Musei sul sito del MiC (https://cultura.gov.it/evento/notte-europea-dei-musei-2026) e sui canali social dei musei aderenti, attraverso i quali è possibile seguire la manifestazione e contribuire alla sua diffusione con gli hashtag #nottedeimusei #nuitesdesmusees #museitaliani.

SALERNO

Museo archeologico nazionale di Eboli

Sabato 23 maggio 2026, apertura straordinaria, ore 18.30-22.00 Stasera che ManES

Per la Notte Europea dei Musei il ManES – Museo archeologico nazionale di Eboli, prolungherà il suo orario dalle ore 18.30 alle ore 22.00 (con ultimo ingresso alle ore 21.30), con biglietto d’ingresso al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge).

La serata sarà animata da Stasera che ManES, visite guidate a cura del personale dei Servizi Educativi, che condurranno i visitatori alla scoperta del museo in un’inconsueta veste serale. Nella suggestiva cornice del Convento di San Francesco prenderanno vita le storie degli antichi abitanti della Valle del Sele, con racconti inediti sulla loro quotidianità, i loro riti e i loro misteri.

Per l’ingresso al museo e la partecipazione alle visite guidate non è richiesta la prenotazione, le visite sono comprese nel biglietto del museo.

Info: +39 0828 332684, drm-cam.eboli@cultura.gov.it

Museo archeologico nazionale di Pontecagnano

Sabato 23 maggio 2026, apertura straordinaria, ore 20.00-22.30 Oltre la serra. Il tempo del raccolto. Voci e oggetti per un’archeologia del futuro / Installazione del presente Live music e AperiArt Sabato 23 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano apre straordinariamente in orario serale fino alle 22.30 con ingresso al costo simbolico di 1 euro.

Il Museo partecipa all’iniziativa con una serata-evento dedicata a “Oltre la serra. Il tempo del raccolto”, progetto dell’artista visiva Rosita Taurone che restituisce i primi esiti di un percorso laboratoriale e partecipativo sul paesaggio culturale di Pontecagnano Faiano e dell’Agro Picentino, nell’ambito del progetto Disseminazioni.

Indagini artistiche e archeologiche del vivente nel paesaggio degli Etruschi di frontiera della Direzione regionale Musei nazionali Campania, sostenuto da Il Museo Rigenera, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. La serata prevede la presentazione della “collezione del futuro”, composta da oggetti e testimonianze donate dalla comunità, che confluiranno in una serra-installazione site specific ispirata all’urna a capanna villanoviana, concepita come archivio contemporaneo e itinerante.

L’incontro sarà introdotto dai saluti istituzionali della direttrice del Museo, Serena De Caro, e dell’assessora alle Politiche Culturali del Comune di Pontecagnano Faiano, Roberta D’Amico, e coordinato dalla prof.ssa Stefania Zuliani, con l’intervento di Luigi d’Aquino, ricercatore dell’ENEA. Il programma proseguirà con un’esibizione musicale del MaxDale Duo, composto dai musicisti e produttori salernitani Massimiliano D’Alessandro (voce e chitarra) e Jacopo Martone, (voce e tastiere), che eseguiranno per l’occasione un repertorio pop d’ambiente, in collaborazione con DeArt Progetti. Un AperiArt, nel foyer del Museo al piano terra, chiuderà la serata con degustazione di prodotti e vini del territorio.

Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno, Sarno

Sabato 23 maggio 2026, apertura straordinaria, ore 18.00-22.00 Sabato 23 maggio in occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo archeologico della Valle del Sarno prolungherà il suo orario di visita dalle 18.00 alle 22.00 (ultimo ingresso alle 21.30) al costo simbolico di 1 euro. Durante la serata sarà possibile esplorare le collezioni che raccontano una storia millenaria, legata a un territorio strategico fin dall’antichità come crocevia naturale tra l’entroterra e la costa. Dai più antichi insediamenti preistorici alle testimonianze delle comunità ellenistiche e romane, i reperti esposti restituiscono il ruolo centrale della piana fluviale del Sarno nei commerci, negli scambi culturali e nelle trasformazioni del paesaggio, offrendo al pubblico un viaggio nel tempo che intreccia vita quotidiana, produzioni e relazioni del Mediterraneo antico. Info: +39 081 941451, drm-cam.sarno@cultura.gov.it

Certosa di San Lorenzo, Padula

Sabato 23 maggio 2026, apertura straordinaria, ore 19.30-23.30

Sabato 23 maggio in occasione della Notte Europea dei Musei, la Certosa di Padula prolungherà il suo orario di apertura, offrendo ai visitatori un’esperienza culturale unica e affascinante al costo simbolico di 1 euro. Il monumentale complesso certosino, tra i più grandi e prestigiosi d’Europa, sarà visitabile fino alle 23.30, con ultimo ingresso alle 23.00. Un’occasione speciale per ammirare gli splendidi chiostri, gli ambienti storici e le opere d’arte della Certosa immersi nell’atmosfera magica della notte. Il percorso serale permetterà di vivere il sito in una luce diversa, più intima e suggestiva, valorizzando la bellezza architettonica e il suo fascino senza tempo.

Info: +39 0975 77745-552, drm-cam.padula.amm@cultura.gov.it

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