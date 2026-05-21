Racconti d’Estate a Pellezzano, il primo incontro con Greta Mauro

Pellezzano si prepara ad accogliere la sesta edizione di Racconti d’Estate, la rassegna culturale promossa dal Comune di Pellezzano e organizzata da dLiveMedia Comunicazione ed Eventi, che anche quest’anno porterà sul territorio alcuni tra i volti più apprezzati del panorama televisivo, cinematografico e artistico italiano.

L’edizione 2026 conferma la volontà della manifestazione di coniugare spettacolo, cultura e racconto attraverso incontri dal vivo capaci di creare un dialogo autentico tra ospiti e pubblico, nella suggestiva atmosfera che da anni caratterizza la rassegna.

«Racconti d’Estate rappresenta oggi un appuntamento identitario per la nostra comunità. In questi anni la rassegna è cresciuta fino a diventare uno spazio di incontro, cultura e condivisione capace di valorizzare il territorio attraverso la presenza di ospiti di grande qualità artistica e umana. Continuiamo a investire in iniziative che possano creare partecipazione e offrire momenti di arricchimento culturale ai cittadini e ai tanti visitatori», ha dichiarato il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra.

L’anteprima con Greta Mauro

Racconti d’Estate ha preso il via martedì pomeriggio, 19 maggio, con la conferenza di presentazione dell’edizione 2026 e con l’incontro speciale dedicato a Greta Mauro, giornalista e conduttrice televisiva tra i volti più eleganti e riconoscibili della televisione italiana.

Professionista apprezzata per il suo stile diretto e raffinato, negli anni ha condotto programmi di approfondimento culturale e intrattenimento su Rai e Sky, distinguendosi per capacità narrativa e sensibilità giornalistica.

Particolarmente significativa è stata la riflessione condivisa dalla Mauro.

«Avete una grande fortuna, un’amministrazione che investe in cultura, spettacolo ed eventi. È una grande opportunità, perché la cultura permette ai piccoli centri di compiere grandi passi e rappresenta uno strumento fondamentale per valorizzare identità, memoria e comunità».

Gli appuntamenti in programma

Il calendario proseguirà il 12 giugno con Monica Caradonna, giornalista e volto storico di Rai Italia, da anni impegnata nel racconto delle eccellenze italiane nel mondo. Con il suo lavoro ha contribuito a valorizzare cultura, territori e tradizioni italiane, diventando un punto di riferimento per l’informazione dedicata agli italiani all’estero.

Il 23 giugno il pubblico incontrerà Flora Canto, attrice, conduttrice e artista versatile capace di spaziare tra teatro, televisione e comicità. Con la sua energia e la sua spontaneità ha conquistato negli anni il pubblico italiano, affermandosi anche come interprete brillante e presenza televisiva molto amata.

Il 27 giugno protagonista sarà Fortunato Cerlino, mitico Don Pietro Savastano in Gomorra, attore di cinema e televisione noto al grande pubblico per interpretazioni intense e di forte impatto. Apprezzato anche a livello internazionale, ha costruito una carriera ricca di ruoli che hanno messo in evidenza il suo talento e la sua capacità interpretativa.

Il 9 luglio arriverà Irene Maiorino, attrice tra le più interessanti della nuova scena italiana, conosciuta dal grande pubblico per il suo ruolo da protagonista ne L’Amica Geniale, ma anche per importanti produzioni televisive internazionali. Il suo percorso artistico si distingue per intensità interpretativa e una presenza scenica capace di unire eleganza e autenticità.

A chiudere la rassegna, l’11 luglio, sarà Raiz, cantante, attore e storica voce degli Almamegretta, artista che ha segnato profondamente la scena musicale italiana con uno stile unico e contaminato. Negli ultimi anni ha conquistato pubblico e critica anche come interprete televisivo e teatrale, confermandosi figura artistica poliedrica e originale.

Partnership

La manifestazione è realizzata grazie al sostegno di una rete di partner che condividono il progetto culturale di Racconti d’Estate: Banca Monte Pruno, rappresentata dal presidente Michele Albanese, Cartesar con Carlotta De Iuliis, il Centro Lars con Ernesto Beatrice e Galdieri Auto con Alessandro Fedullo, realtà che contribuiscono alla crescita di un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale provinciale.

La VI edizione di Racconti d’Estate si conferma così un contenitore culturale capace di intrecciare spettacolo, dialogo e valorizzazione del territorio, consolidando il legame tra grandi protagonisti del panorama italiano e il pubblico di Pellezzano. «Anche per questa sesta edizione abbiamo costruito un programma che mette al centro il racconto, le esperienze e le emozioni. Ogni ospite porterà sul palco non soltanto la propria carriera, ma anche il proprio vissuto umano e professionale.

L’obiettivo della rassegna resta quello di creare incontri autentici, in una dimensione intima e coinvolgente che negli anni è diventata il segno distintivo di Racconti d’Estate», afferma Roberto Vargiu, direttore di dLiveMedia, che lascia inoltre intendere come il calendario degli appuntamenti e la rosa degli ospiti annunciati possa ulteriormente arricchirsi nel corso della stagione estiva.

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