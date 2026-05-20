Trovato in possesso di oltre 700g di cocaina, arrestato da GdF

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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In data 12 maggio u.s., nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio disposti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, militari del Gruppo di Salerno, con l’ausilio di unità cinofile, hanno proceduto all’arresto di un cittadino italiano di anni 23, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, l’indagato sarebbe stato trovato in possesso di circa 733 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, la somma di euro 1.040, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita e un telefono cellulare.

Secondo una stima preliminare, la sostanza rinvenuta avrebbe potuto fruttare proventi illeciti per circa euro 45.000.

L’indagato veniva, altresì, riscontrato alla guida di un veicolo risultato radiato dal PRA e dall’Archivio Nazionale dei veicoli, nonché successivamente oggetto di fittizia reintestazione nonché privo di patente.

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