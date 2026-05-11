Trasporti Agro, Ferrante: seguo la situazione

“Sto seguendo da vicino e con la massima attenzione i gravi disagi che stanno interessando studenti, pendolari e famiglie dell’Agro Nocerino-Sarnese a seguito dell’interruzione, per attività di potenziamento infrastrutturale, della linea ferroviaria storica Napoli–Salerno via Cava e delle criticità emerse nel servizio sostitutivo su gomma.
Sono in costante contatto con i vertici di Fs per segnalare i disservizi e monitorare l’evolversi della situazione, sollecitando ogni soluzione utile a superare i disagi.
È indispensabile garantire la continuità del servizio ai viaggiatori e, per questo, continuerò a seguire la vicenda affinché arrivino risposte rapide e concrete per le comunità dell’Agro Nocerino-Sarnese”.
Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia.
Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.