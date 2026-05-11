Trasporti Agro, Ferrante: seguo la situazione

“Sto seguendo da vicino e con la massima attenzione i gravi disagi che stanno interessando studenti, pendolari e famiglie dell’Agro Nocerino-Sarnese a seguito dell’interruzione, per attività di potenziamento infrastrutturale, della linea ferroviaria storica Napoli–Salerno via Cava e delle criticità emerse nel servizio sostitutivo su gomma.

Sono in costante contatto con i vertici di Fs per segnalare i disservizi e monitorare l’evolversi della situazione, sollecitando ogni soluzione utile a superare i disagi.

È indispensabile garantire la continuità del servizio ai viaggiatori e, per questo, continuerò a seguire la vicenda affinché arrivino risposte rapide e concrete per le comunità dell’Agro Nocerino-Sarnese”.

Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...