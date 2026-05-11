Fiera del libro di Atrani, Pino Strabioli tra gli ospiti

Ci sarà anche Pino Strabioli, una delle eccellenze della cultura italiana, alla Fiera del Libro e dell’Editoria – AmalfiCoast-Atrani il 30 maggio.

Elenco completo degli ospiti

Svelati così tutti i nomi degli ospiti presenti alla fiera, dopo Pier Luigi Celli, Lorella di Biase, Anna Maria Iacobacci, Giovanni Bernabei, Gianni Mauro, Anselmo Pagani, Elena Tempestini, Elisabetta Failla e l’imprenditore Vittorio Perrotta,un altro grande nome della cultura italiana sarà presente nel centro costiero, che diventerà per due giorni un importante punto di riferimento culturale nazionale.

Pino Strabioli

Pino Strabioli è un eclettico regista teatrale, attore e conduttore radio televisivo italiano, noto per la sua eleganza e capacità di divulgazione culturale, diventando negli anni uno dei volti più stimati della Rai.

Negli ultimi anni, Strabioli ha consolidato il suo ruolo di “narratore dei grandi” dello spettacolo italiano,ma è celebre anche per i suoi sodalizi artistici con icone come Paolo Poli, Franca Valeri e Patty Pravo tra gli altri .

Dopo i primi programmi negli anni ’90, trova in Rai il terreno ideale per coltivare la sua passione: portare cultura e spettacolo a un pubblico vasto, senza mai rinunciare all’eleganza e al sorriso. Conduce rubriche su libri, teatro e cinema e dà vita a programmi che diventano punti di riferimento, come Cominciamo bene – Prima e soprattutto Il Caffè, dove dialoga con scrittori, attori, registi e musicisti.

Televisione

In televisione si lega a eventi simbolo: dal Premio Strega, che ha condotto più volte raccontando i protagonisti della narrativa italiana, fino agli speciali dedicati a grandi figure come Carla Fracci, Paolo Poli, Anna Marchesini, Patty Pravo e Gianna Nannini.Con Morgan, nel 2023, ha ideato e condotto StraMorgan, un programma musicale premiato per la sua qualità culturale, capace di unire racconto, aneddoti e grande musica.. Nel 2024 e 2025 ha partecipato a progetti come A modo mio – Patty Pravo e Le Vie Dell’Acqua. È stato inoltre commentatore per la finale di Sanremo 2025 a Domenica In.

Teatro

Il teatro rimane il suo cuore pulsante: Strabioli recita, dirige e porta in scena spettacoli che mescolano memoria e leggerezza, da omaggi a Gabriella Ferri e Christian De Sica fino alle interviste-spettacolo con Piera Degli Esposti.Nel gennaio 2025 ha debuttato al Teatro Tor Bella Monaca di Roma con lo spettacolo Carta straccia, insieme a Sabrina Knaflitz,e prosegue,con immutato successo anche la tournée di Sempre fiori mai un fioraio, omaggio al suo mentore Paolo Poli.

Ricopre attualmente la direzione artistica di importanti realtà come il Teatro Mancinelli di Orvieto, il Teatro Comunale di Atri e Palazzo Santa Chiara a Roma.

Cinema

Non manca il cinema: lo abbiamo visto nei film di Pupi Avati, in opere d’autore come Le ombre rosse di Citto Maselli e, più di recente, in Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi. Parallelamente ha firmato documentari di grande valore, tra cui quello dedicato a Giorgio Albertazzi.

Alla Fiera del Libro e dell’Editoria – AmalfiCoast-Atrani, un’“AREA KIDS”, verrà dedicata ad Anna Tagliaferri e Mimmo Aleotti.

Gli altri ospiti presenti

Le scrittrici e gli scrittori presenti alla fiera saranno :

MARIA TEDESCHI (CAMPANIA) “TESSERE” (ROBIN ED.); MARIANGELA IOZZINO VIRGINIA VICINANZA “VI PRESENTO DIO…SE ESISTE!” (PATHOS ED.) ( LAZIO); SANDRA VEZZANI “CAMBIO DI PASSO (ALETTI ED.) ( EMILIA ROMAGNA); ANTONELLA COLONNA VILASI “TACCUINO DI MARE E DI TERRA” (ANTIPODES CASA ED.) (LAZIO); MARIACARLA PANARIELLO “LA ROSA DELL’ANIMA-TRA PAGANESIMO E CRISTIANESIMO” ( EFFATA’ ED) (CAMPANIA); NUNZIA MAZZEI “IL PESO DEL SILENZIO” (GIULIO PERRONE ED.) CAMPANIA); IVANA GIUGLIANO “CUPIDO E’ UN MALATO DI MENTE” –(AUTOPRODOTTO – CAMPANIA); ANDREA BRANCATO “POLVERE DI LUCE” ( IL QUADERNO ED.) (CAMPANIA); ANTONELLA D’UVA “TRAPPOLA DI LUCE” (AUTOPRODOTTO) -CAMPANIA); SERINO ANTONIETTA “LE STANZE DELL’ANIMA” (CASA SANREMO EDIZIONI(CAMPANIA); ORIETTA BOSCH “OLGA DEGLI ELFI” ( NUOVE EDIZIONI DELLE LAGUNA ) – FRIULI VENEZIA GIULIA ; MAURO UMILE / VALERIA FATTORE “IL GABBIANO DALLE ALI DI CARTONE”( GRAUS ED.) -CAMPANIA ; CARMINE LEO -CAMPANIA-, LORENZO PELUSO “29 PAROLE E 30 STORIE” (GAGLIARDI ED.) – CAMPANI; PIETRO VUOLO “DAL LATO DEL MARE” ( GRAUS ED.) -CAMPANIA- ; LUISA PATTA ( TOSCANA); PIERPAOLO PERROTTI “AGONIA” ( BIP EDIZIONI) -CAMPANIA; ANNA D’AURIA “NAYEF E NORAH.L’AMORE NON TACE” (CASA SANREMO ED.) -CAMPANIA; ANNA MADDALENA ELVO “TRE LE ONDE DEL DIRE” ( ASTRA ED.) -CAMPANIA; ADELE GRASSITO” COLLANA DI PERLE” ( SONIA DE MURTAS ED.) -CAMPANIA; FEDERICO CORBERI “L’ALTRO UOMO” ( ED .IL VIANDANTE); DEDY LEONE “VIAGGIO NEL TUNNEL DEL NARCISISTA” (AMAZON) -TOSCANA; TINA DI LEO “UNA SECONDA VITA” -( IL CUSCINO DI STELLE ED.) -CAMPANIA; ANTONELLA ALARI ESPOSITO “ALBA” (IL QUADERNO ED.)-CAMPANIA; GIOVANNA RISPOLI “HO DANZATO PIOGGIA E SOLE ”( IL QUADERNO ED.) – CAMPANIA, FRANCESCO ABATE “EUDEMONIA” (ATILE CASA ED.) – CAMPANIA; MARIANNA BORRIELLO “LA CINTURA DI ORIONE”( TRANSEUROPA ED.) -CAMPANIA ; ATTILIO PEPE “UNA VITA DA SANTA”( GRAUS ED.) -CAMPANIA; FRANCESCO CORVINO” LA CHITARRA CON GLI ANIMALI” – OFFICINE ZEPHIRO – CAMPANIA; CARLO DI LIETO “LEOPARDI SEGRETO” CASA EDITRICE GENESI; LUCIA FERRIGNO “RUBRUM” (CTL EDIZIONI) TOSCANA; VINCENZO TAFURI “FIORI DI LIMONI, AMALFI E I SUOI DINTORNI” ( GRAUS ED. ) -CAMPANIA; GIOVANNA MATTINO “BUONA PASQUA, SIGNOR UNGARETTI” ( EDDA ED.) CAMPANIA; DANILO SALVATORE “OTTOVOLANTE” (ACCADEMIA UDS )-.CAMPANIA ; MARGHERITA BONFILIO “UNA RAGAZZA FUORI STAGIONE” ( COSTA ED.) – LOMBARDIA, MARIA ROSARIA PUGLIESE “ OMICIDIO AD ALTA QUOTA .L’INDAGINE DEL COMMISARIO NINO DE SANTIS” ( FRILLI ED. GENOVA) -CAMPANIA.PATRIZIA BONACA “ ECONOMIA E ANIMA “ ( ED. NISROCH) -LAZIO,GIULIANA COVELLA “ APRI GLI OCCHI-STORIA DI PADRE RASSELLO UN PRETE SCOMODO ALLA SANITA’” ( GUIDA EDITORI) .MANUELA ROTILI “ MADAME ADELE -REGINA DI CUORI “ ( RUPE MUTEVOLE EDIZIONI),MAURIZIO D’ELIA “ ERA ( FORSE) UN GIORNO DI CRISI” -CAMPANIA, CRISTINA ZOBEL” “ IL DIARIO DI ELLA “ (.NONSOLOPOESIE EDIZIONI) -CAMPANIA

Case editrici presenti

Le case editrici presenti saranno: REGIONE TOSCANA; EDIZIONI L’ARCA DI NOE’ (CAMPANIA); GALZERANO EDITORE (CAMPANIA); AGENZIA PENSIERO CREATIVO (CAMPANIA); ASSOCIAZIONE CULTURALE “LIBRI”( PUGLIA); OFFICINE ZEPHIRO CAMPANIA); IL SAGGIO CASA EDITRICE ( CAMPANIA); IL BLOG DI SABRINA – CASA ED. (LAZIO); DI LEANDO EDITORI –(LAZIO); ASSOCIAZIONE ISTITUTO CO.RI .-COMUNICAZIONE E RICERCHE – (TOSCANA); CASA EDITRICE “NIENTE CANZONI D’AMORE” -CAMPANIA; EIDOS PUBLISHING AND DESIGN SRL – (CAMPANIA); NICOLA LONGOBARDI CASA ED.-CAMPANIA; ASSOCIAZIONE CULTURALE E CASA EDITRICE “CRYTERIA PROJET”-(CAMPANIA); E-CAMPUS UNIVERSITA’ –(CAMPANIA); DIRITTO PIU’ / JOY EDIZIONI -(CAMPANIA); ARCI -POSTIGLIONE (CAMPANIA); CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA ( CAMPANIA),NIBIRU EDIZIONI (CAMPANIA),ASTRA EDIZIONI ( CAMPANIA)

Direzione artistica

La direzione artistica e l’organizzazione della Fiera del Libro e dell’Editoria Amalfi Coast -Atrani è affidata ad Antonio di Giovanni

La manifestazione aderisce a “Posto Occupato” campagna di sensibilizzazione sociale, virale e gratuita contro la violenza sulle donne e contro tutte le violenze di genere 365 giorni l’anno. La manifestazione gode del patrocinio del Ministero della Cultura , Il Maggio dei Libri, Centro per il Libro e la Cultura della Regione Campania, Regione Toscana, Provincia di Salerno

Sponsor e partnership

Sponsor della fiera: Pasticceria Tirrena (Cava de’Tirreni), Pasticceria Carrano (Cava de’ Tirreni), MI.CA. Recapiti (Nocera Inferiore), Alfieri Immobiliare ( Atrani), ICHOR Artlab & Gallery (Atrani), Farmacia “ALA” ( Atrani), Ristorante “ Il Veliero “ ( Atrani) – TECNA Impianti radianti s.r.l.( Cava de’ Tirreni), Pasticceria “Gambardella” –(Minori), Bar Ristorante Pizzeria “Il Birecto” ( Atrani), Bar “La Risacca”- Wines & Spirits ( Atrani), Pescheria “ Il Doge”, Bar Gelateria “Eco del Mare “ (Vietri sul Mare), Ristorante “ Le Arcate” (Atrani)., Ceramiche “ L’Archetto” di Francesco Raimondi ( Vietri sul mare),

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