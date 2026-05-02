L’anno che la Salernitana vinse lo scudetto, il romanzo d’esordio di Paolo Vozzi

Un sogno che si fa memoria, famiglia, radici, un libro con al centro la Salernitana tra uno scudetto sognato e i ricordi reali della Salerno dei tempi del Vestuti: è in programma lunedì 4 maggio, a partire dalle ore 18.00 presso il Centro Pastorale San Giuseppe, a Salerno, l’esordio letterario di Paolo Vozzi.

Dialoga con l’autore il giornalista Franco Esposito, direttore di Telecolore e firma Corriere dello Sport.

L’evento è promosso dal Lions Club Salerno “Hippocratica Civitas” e dal Lions Club Salerno Forte La Carnale “Giovanna Gattola Lacava”.

Il libro

Con “L’anno che la Salernitana vinse lo scudetto”, Paolo Vozzi costruisce una storia a metà strada tra ricordi e speranze, tra famiglia e condivisione, tra sogni e amarcord, in cui ripercorre le storie che lui, bambino cresciuto al Nord, ascoltava dai racconti del nonno, che gli ha consegnato la storia della Salernitana.

Lo sport si fa qui collettore di aneddoti e storie che permettono, al bambino prima e all’uomo poi, di saldare il legame con le proprie radici, anche a centinaia di chilometri di distanza.

L’autore ci riporta in una Salerno lontana nel tempo e nella sua umanità, descritta in modo attento attraverso i diversi personaggi.

A fare da collante tra le vite e le epoche, la passione per la Salernitana, che passa di generazione in generazione, di nonno in nipote, in una fase storica – gli anni Ottanta – in cui la dimensione del sogno sembra poter ancora trovare spazio.

La famiglia, lo sport e il suo romanticismo, Salerno come posto del cuore, sono punti nevralgici di questa favola calcistica.

Lionismo attenzione versso il territorio

«Il lionismo ha un senso se, partendo dal servizio finalizzato a supportare le grandi cause umanitarie, riesce a portare sul territorio l’impegno e l’attenzione verso tutto ciò che caratterizza quel territorio, declinando il servizio in modo precipuo nei luoghi in cui è chiamato ad agire – le parole del presidente del Club Lions “Hippocratica Civitas”, Rosario Pacifico –. Quest’anno abbiamo scelto di condividere con alcuni amici la pubblicazione di opere che ripercorrono momenti e presentano figure significative del nostro territorio. La salute, lo sport e l’impegno sociale sono i tre temi su cui abbiamo puntato la nostra attenzione. La promozione della lettura, in particolare rivolgendoci verso i più giovani, è da sempre tra le tematiche a noi care. In questo contesto, presentiamo l’esordio letterario di Paolo Vozzi, che ha radici salernitane e, seppure lontano geograficamente, ha nel cuore la nostra città e le sue tradizioni calcistiche».

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