Coldiretti a Salerno in Flora, focus su reati agroalimentari

La nuova legge sui reati agroalimentari sarà al centro dell’incontro “Trasparenza nel piatto, analisi e prospettive” in programma venerdì 1° maggio alle ore 17.30 al Parco Pinocchio di Salerno.

Evento inserito nella prima giornata di eventi del Villagio organizzato da Coldiretti Salerno.

Presente Salvatore Loffreda Direttore Coldiretti Campania

Ad aprire i lavori il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda. Prevista la partecipazione dell’onorevole Marco Cerreto, che ha partecipato attivamente all’iter della legge, di Salvatore Schiavone direttore dell’ente di controllo Icqrf.

Massima attenzione sarà rivolta al comparto bufalino, fortemente attenzionato nella legge, grazie alla presenza di Davide Letizia Coordinatore della Consulta Bufalina Coldiretti Campania di Domenico Raimondo Presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop.

Conclusioni affidate al presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli.

Coldiretti a Salerno In Flora

L’incontro fa parte del programma di eventi di Salerno in Flora 2026, tre giorni tra natura, gusto e biodiversità con il Villaggio Coldiretti.

Dall’1 al 3 maggio 2026 “Salerno in Flora”, la mostra mercato dedicata al florovivaismo e alla biodiversità, animerà il Parco Pinocchio con un ricco programma di attività, esposizioni e degustazioni.

Un evento pensato per famiglie, appassionati del verde e curiosi, all’insegna della sostenibilità e della valorizzazione del territorio.

Inaugurazione villaggio Coldiretti venerdì 1 al Parco Pinocchio

Il taglio del nastro inaugurale è in programma venerdì 1° maggio alle ore 10.30. Visitando il Villaggio Coldiretti sarà possibile immergersi nel mondo dell’agricoltura locale attraverso il mercato contadino, lo street food con prodotti tipici campani, le degustazioni e l’agriasilo per i più piccoli.

Un’esperienza a tutto tondo che unisce tradizione, educazione alimentare e promozione delle eccellenze agroalimentari.

Gli orari di apertura prevedono venerdì 1 e sabato 2 maggio dalle 10 alle 22. Domenica 3 maggio dalle 10 alle 20. L’ingresso è gratuito.

La manifestazione è promossa da Coldiretti Salerno e Campagna Amica Campania, con il patrocinio del Comune di Salerno e della Provincia di Salerno, e il contributo della Camera di Commercio di Salerno e del Centro Turistico Acli Salerno.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Salerno Solidale, Salerno Pulita, Associazione Allevatori Campania e Molise, Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani, Associazione Campana Avicoltori, Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno, Consorzio Vita SAlernum Vites, Associazione Italiana Cultura Sport Salerno, Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP, OP Aprol Campania. Media partner Radio Castelluccio RCS75.

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