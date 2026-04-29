Lavoro, Job Day ad Agropoli con Costa Crociere

Si svolge oggi ad Agropoli il Job Day promosso dalla Regione Campania, attraverso i Centri per l’Impiego e in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e con la partecipazione di Costa Crociere.

Promosso da Regione Campania

L’iniziativa rientra nell’ambito delle politiche regionali dedicate all’occupazione e alla valorizzazione delle competenze professionali e conferma l’impegno dell’Amministrazione nel rafforzare il collegamento tra il sistema pubblico dei servizi per il lavoro e le imprese.

L’obiettivo è offrire ai cittadini opportunità concrete di inserimento occupazionale in un settore strategico per l’economia turistica e crocieristica.

Pre-colloqui di lavoro

Nel corso della giornata, i candidati preselezionati potranno sostenere pre-colloqui per alcune figure professionali richieste da Costa Crociere per attività a bordo delle proprie navi.

I profili ricercati riguardano in particolare animatori per bambini, animatori cruise staff, shop specialist e fotografi.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali di Angelica Saggese, Assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Campania; Roberto Antonio Mutalipassi, Sindaco di Agropoli; Marina Rinaldi, Direzione Generale Lavoro e Formazione della Regione Campania; Anna Volpi, Sviluppo Lavoro Italia; ed Eric Gerritsen, in rappresentanza di Costa Crociere.

Eric Gerritsen, Public Affairs Director di Costa Crociere, ha dichiarato: “La partecipazione di Costa Crociere al Job Day promosso dalla Regione Campania rappresenta un’importante occasione di collaborazione con il sistema pubblico dei servizi per il lavoro.

Inoltre attraverso il coinvolgimento dei Centri per l’Impiego, iniziative come questa favoriscono un incontro qualificato tra le esigenze delle imprese e i profili professionali presenti sul territorio.

Infine il confronto diretto con i candidati costituisce un passaggio essenziale all’interno dei processi di selezione e contribuisce a rafforzare il dialogo tra mondo produttivo e istituzioni, a beneficio dell’occupazione.”

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