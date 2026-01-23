Allerta meteo da mezzanotte per le successive 24 ore

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla mezzanotte per tutta la giornata di domani, sabato 24 gennaio.
Queste le zone interessate: Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); Zona 2 (Alto Volturno e Matese) Zona 3: ( Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); Zona 5 (Tusciano e Alto Sele).
Si prevedono precipitazioni locali, a carattere di rovescio o temporale, anche intenso.
L’allerta gialla è connessa al rischio idrogeologico localizzato.
Sono possibili fenomeni di impatto al suolo delle precipitazioni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.
Si raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire i fenomeni legati al dissesto idrogeologico.
Prestare attenzione ai comunicati della Sala Operativa regionale.

