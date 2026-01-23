Territorio, Visione e Racconti nelle scuole del Cilento

Nasce “Territorio, visione e racconti – Un Viaggio Audiovisivo nel Cuore del Cilento”, un progetto di educazione all’immagine e alfabetizzazione audiovisiva rivolto agli studenti dai 5 ai 13 anni degli Istituti Comprensivi del territorio cilentano.

Il progetto, che partirà a fine gennaio e si protrarrà per tutto l’arco dell’anno scolastico, coinvolge attivamente alunni, docenti e operatori culturali con l’obiettivo di generare un impatto educativo duraturo e rafforzare il legame tra scuola, comunità e territorio.

Storytelling, stop-motion, cineforum, game design e cinema partecipativo

Ampio spazio è dedicato alle pratiche creative e partecipative che intrecciano cinema, animazione e narrazione interattiva.

Con “Territorio, visione e racconti”, infatti, il cinema diventa uno strumento per raccontare il territorio, recuperare la memoria collettiva e sviluppare una nuova consapevolezza culturale attraverso laboratori di storytelling, cinema partecipativo, stop-motion, game design e cineforum.

Attraverso il cinema partecipativo, gli studenti sono coinvolti in tutte le fasi della realizzazione di un cortometraggio – dalla scrittura alle riprese, fino al montaggio – diventando autori consapevoli di storie ispirate al proprio territorio e alla propria esperienza.

Il laboratorio di stop-motion consente invece di raccontare il passato e il presente attraverso l’animazione, trasformando memorie, paesaggi e tradizioni locali in narrazioni visive realizzate con materiali semplici e tecnologie accessibili.

Con il modulo di audiovisivo e game design, il territorio diventa infine lo scenario di storie interattive, in cui immagini, suoni e scelte narrative rendono i ragazzi protagonisti attivi dell’esperienza.

A queste attività si affianca la visione consapevole, intesa come educazione al linguaggio delle immagini: gli studenti imparano a leggere un film, a discuterlo e a collegarlo al proprio vissuto, sviluppando capacità di analisi, ascolto e confronto.

Le attività si svolgono in classe, in spazi culturali e in sala cinematografica, rendendo l’esperienza ancora più significativa.

Uno degli elementi più significativi del progetto è l’attenzione alla memoria e all’identità dei luoghi: film di famiglia, fotografie e testimonianze entrano a scuola e si trasformano in racconti audiovisivi, favorendo un dialogo intergenerazionale e restituendo valore alle storie delle comunità locali.

Il percorso interessa gli studenti dei seguenti Istituti Comprensivi:

– Istituto Comprensivo “Da Vinci – Visconti” di Omignano, con i plessi di Gioi, Ogliastro, Prignano, Sessa Cilento e Omignano;

– Istituto Comprensivo Vallo–Novi, con i plessi di Moio della Civitella;

– Istituto Comprensivo Speranza–Lettieri di Centola, con i plessi di Palinuro, Centola e Foria.

«L’adesione al progetto da parte dei dirigenti scolastici e dei docenti assume un valore particolarmente significativo nel complesso contesto che oggi caratterizza la scuola nelle aree interne, segnato da processi di dimensionamento, dalla gestione di plessi distribuiti su territori ampi e dalla necessità di garantire pari opportunità educative anche in contesti geograficamente complessi come il Cilento. In questo scenario, scegliere di investire in un progetto culturale strutturato e innovativo rappresenta un atto di lungimiranza educativa, che mette al centro la qualità dell’offerta formativa e il benessere degli studenti, nonostante le criticità operative quotidiane».

L’iniziativa è promossa dalla Cooperativa Sociale Effetto Rete nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola – progetti di rilevanza territoriale (CIPS 2025).

La progettazione e il coordinamento scientifico sono curati da Mariagrazia Merola, affiancata da Maria Maura Lisanti nel coordinamento operativo e nel raccordo con gli Istituti Comprensivi. Le attività saranno realizzate da un’équipe multidisciplinare composta dallo staff interno della Cooperativa, da formatori, operatori culturali ed esperti dell’audiovisivo.

Fondamentale è la rete di partner culturali e istituzionali, che comprende FAC – Associazione di Promozione Sociale, Di Fiore’s Cinema & Events S.R.L, ZAP! A.P.S. e i Comuni di Moio della Civitella, Gioi e Centola, a conferma di un progetto che nasce e cresce all’interno del territorio.

Sito Effetto Rete: www.effettorete.com

Facebook Effetto Rete: https://www.facebook.com/ effetto.rete

Sito Cinema e Immagini per la Scuola: https://cinemaperlascuola. istruzione.it/