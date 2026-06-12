Maxi sequestro di materiale pirotecnico a Salerno: la Polizia intensifica i controlli

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato della Questura di Salerno ha portato a termine un’importante operazione di controllo sul territorio, focalizzandosi sulla prevenzione e sul contrasto degli illeciti riguardanti materiali esplodenti e prodotti pirotecnici. Questa attività si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio che mira a garantire la sicurezza pubblica, soprattutto in un periodo dell’anno in cui l’uso di fuochi d’artificio tende ad aumentare.

Durante l’operazione, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato ispezioni mirate in diverse aree della città di Salerno, riscontrando irregolarità significative. In particolare, sono stati rinvenuti e sequestrati ingenti quantitativi di materiale pirotecnico, il quale era detenuto senza alcuna autorizzazione necessaria. Questo sequestro non solo evidenzia la presenza di attività illecite nel commercio di prodotti esplodenti, ma sottolinea anche l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini.

Le autorità locali hanno ribadito l’importanza di rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione, specialmente in un contesto in cui l’uso di fuochi d’artificio può comportare rischi significativi per la salute e l’incolumità pubblica. Il materiale pirotecnico sequestrato sarà ora sottoposto a ulteriori analisi e valutazioni, mentre le indagini proseguono per identificare i responsabili di questa attività illegale.

Il questore di Salerno ha dichiarato che tali operazioni di controllo continueranno a essere effettuate con regolarità, al fine di prevenire incidenti e garantire che le festività si svolgano in sicurezza. La Polizia invita i cittadini a segnalare eventuali attività sospette riguardanti la vendita o l’uso di materiale pirotecnico non autorizzato, contribuendo così a mantenere un ambiente più sicuro per tutti.

In conclusione, il maxi sequestro di materiale pirotecnico a Salerno rappresenta un chiaro messaggio da parte delle autorità: la sicurezza dei cittadini è una priorità e qualsiasi attività illecita sarà perseguita con determinazione.