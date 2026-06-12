Antincendi boschivi: in Campania scattano i divieti estivi

In Campania, dal 15 giugno al 30 settembre, entrerà in vigore lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Questa misura è stata stabilita da un decreto della Direzione generale della Protezione civile regionale e segna l’inizio della Campagna estiva Antincendio Boschivo. Durante questo periodo, verranno attuate una serie di divieti e misure preventive per tutelare il patrimonio forestale e la sicurezza dei cittadini. La decisione di adottare tali restrizioni si basa sull’analisi delle condizioni climatiche e ambientali che, in estate, aumentano significativamente il rischio di incendi.

La Campania, con il suo ricco patrimonio naturale, è spesso soggetta a incendi, specialmente nei mesi più caldi. La combinazione di temperature elevate, scarsa umidità e venti favorevoli può trasformare anche un piccolo focolaio in un incendio devastante. Per questo motivo, le autorità locali hanno ritenuto necessario intensificare le misure di prevenzione e intervento.

I divieti previsti includono, tra l’altro, il divieto di accendere fuochi all’aperto, il divieto di abbandonare rifiuti infiammabili e l’obbligo di rispettare le norme relative alla gestione delle aree boschive. Inoltre, verranno potenziati i controlli da parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco per garantire il rispetto delle disposizioni e intervenire tempestivamente in caso di emergenze.

La Campagna estiva Antincendio Boschivo non si limita solo ai divieti, ma prevede anche campagne di sensibilizzazione per informare la popolazione sui comportamenti corretti da adottare per prevenire gli incendi. L’obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini nella salvaguardia dell’ambiente, promuovendo una cultura della prevenzione e della responsabilità ambientale.

In questo contesto, è fondamentale che tutti i cittadini collaborino attivamente, segnalando eventuali situazioni sospette e rispettando le indicazioni fornite dalle autorità competenti. La protezione delle aree boschive è un tema di grande importanza per la salute dell’ecosistema e per la sicurezza delle comunità che vivono in prossimità di queste aree.

Con l’avvicinarsi dell’estate, è dunque cruciale mantenere alta l’attenzione e seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile. Solo attraverso un comportamento responsabile e una maggiore consapevolezza del rischio incendi è possibile contribuire a proteggere il patrimonio naturale della Campania e garantire un’estate in sicurezza per tutti.