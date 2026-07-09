Circolo Canottieri Vietri sul Mare, incetta di medaglie per gli Under 15 a Ravenna

Rientro vittorioso e di grande prestigio per il Circolo Canottieri Vietri sul Mare, caro al Presidente, Domenico Carbone. La giovane società remiera vietrese da quest anno esordiente nelle competizioni della Federazione Italiana Canottaggio, con l’ ingresso tra le 130 società italiane partecipanti al 37° Festival dei Giovani “Gian Antonio Romanini”, la più importante manifestazione nazionale dedicata agli atleti Under 15, svoltasi sul bacino della Standiana di Ravenna.

Ottima la prova degli atleti guidati dagli allenatori Rosario Pappalardo e Francesco Alvino che, con una delegazione composta da appena sette giovani canottieri, hanno dato lustro al lavoro svolto nel primo anno di attività del sodalizio, conquistando il 61° posto nella classifica generale. Un risultato di assoluto rilievo, impreziosito da un bottino di quattro medaglie d’oro, sei d’argento e tre di bronzo conquistate nel corso delle tre giornate di gara, ponendosi come capofila dei circoli remieri di tutta la provincia di Salerno.

A distinguersi è stato soprattutto il vietrese Massimo Cardamone, autentico protagonista della spedizione. Il giovane atleta, dagli occhi azzurri, continua a confermarsi tra i migliori interpreti della sua categoria a livello nazionale, conquistando due medaglie d’oro nelle specialità del doppio (2X) e del quattro di coppia (4X), oltre a una medaglia di bronzo sempre in 4X.

Brillante anche la prestazione di Rosario Pappalardo, nipote d’arte, che ha conquistato una medaglia d’oro nel 2X, due argenti e un bronzo nell’8+, promessa remiera del canottaggio italiano.

Soddisfazioni anche nel settore femminile, dove le gemelle Amato, nell’ equipaggio societario, hanno dominato la finale del doppio Cadetti femminile, imponendosi con autorevolezza e raccogliendo gli apprezzamenti degli addetti ai lavori; nella tre giorni emiliana le gemelle giungono seconde nel 4x regionale, ma alla domenica la sfida familiare vede Giorgia classificarsi seconda in 4X ad una incollatura dalle prime, battendo Ginevra di una medaglia nella sfida familiare.

Due medaglie d’argento sono arrivate anche grazie a Karol Bevacqua, ex sculler vietrese, protagonista come prodiera dell’otto regionale misto e dell’otto femminile misto.

Del piccolo ma agguerrito gruppo della Canottieri Vietri fanno parte anche Raffaele Malaspina, medaglia di bronzo nel 4X cadetti maschile e Simone Pastore, ultimo arrivato in casa vietrese ma già considerato una delle promesse più interessanti della società, autore di prestazioni incoraggianti.

La spedizione ravennate è stata sostenuta dal sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, e dall’intera Amministrazione comunale, che continuano a seguire con attenzione la crescita della giovane realtà sportiva. “Stiamo lavorando quotidianamente sulle nostre acque, grazie anche al sostegno dell’Amministrazione comunale, con in testa il sindaco Giovanni De Simone e l’assessore allo Sport Stefania Fiorillo, che hanno condiviso fin dall’inizio il nostro progetto educativo e sportivo. Insieme stiamo programmando iniziative rivolte agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del Comune di Vietri sul Mare, con l’obiettivo di creare occasioni di aggregazione, condivisione e con la pratica sportiva del canottaggio, certi che queste iniziative possano contribuire a contrastare la dispersione scolastica attraverso lo sport e attività ludico-culturali che vadano oltre la semplice dimensione agonistica” queste le parole del soddisfatto Presidente della ASD Circolo Canottieri Vietri sul mare. Per ora ci concentriamo a guardarli allenarsi sul nostro litorale, in attesa delle prossime regate di settembre sperando che ci vedano sempre “protagonisti”.