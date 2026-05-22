Lega Navale, open day al Masuccio sabato e domenica

Sabato 23 e Domenica 24 Maggio 2026 il Porto Masuccio Salernitano ospiterà l’“Open Day – Vivi l’Esperienza”, organizzato dalla Lega Navale Italiana, due giornate gratuite dedicate al mare, allo sport, alla natura e alla scoperta delle attività nautiche rivolte ad adulti e bambini.
L’iniziativa, aperta a tutti a partire dai 6 anni, nasce con l’obiettivo di avvicinare famiglie, studenti e cittadini alla cultura del mare attraverso prove pratiche, dimostrazioni e momenti di incontro con istruttori qualificati e atleti delle diverse discipline sportive.
Nel corso dell’evento sarà possibile partecipare gratuitamente alle attività di:
- vela d’altura
- vela Optimist
- vela latina
- vela Laser
- canoa
- canottaggio
- pesca
- trekking vista mare
Grande novità dell’edizione 2026 sarà la possibilità di praticare l’antica tecnica della vela latina e salire a bordo di una barca a vela Laser.
“Scopri il tuo talento. Vivi il mare” è il messaggio che accompagna questa iniziativa, pensata per offrire ai partecipanti un’esperienza autentica a contatto con il mare e con i valori dello sport, della condivisione e dell’ambiente.
Informazioni e iscrizioni
Programma completo:
Open Day Lega Navale Salerno
Modulo di partecipazione:
Modulo iscrizione Open Day 2026
Contatti:
📧 salerno@leganavale.it
Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.