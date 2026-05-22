Telemedicina, convegno a Roccapiemonte martedì 26

Martedì 26 maggio, alle ore 10, presso l’aula magna del Polo liceale Bonaventura Rescigno di Roccapiemonte (SA), in via Viviano 3, si svolgerà il convegno dal titolo “La Telemedicina. Dalla borsa di cuoio alla Intelligenza artificiale: tre generazioni a confronto”.

Organizzazione

La tavola rotonda è stata organizzata dal Club Lions Salerno Arechi e dalla Fimmg Pensionati, in collaborazione con il Polo Liceale Bonaventura Rescigno.

La professione del medico è cambiata negli ultimi anni, dalla visite domiciliari con la borsa di cuoio alla Telemedicina e alla Intelligenza artificiale. Queste nuove tecnologie, che costituiscono un validissimo supporto per il medico, possono rappresentare il rischio di disumanizzare il rapporto medico paziente.

Obiettivo

“Abbiamo organizzato quest’incontro – afferma la dottoressa Rosaria Greco, del club Lions Salerno Arechi e responsabile del convegno – con l’obiettivo di correlare le esperienze del passato con i moderni strumenti della Salute Digitale, affinché venga conservata l’empatia nel rapporto medico paziente”.

Così Mario Liguori, presidente Fimmg Pensionati (che modererà la sessione con la professoressa Paola Capone): “L’intento del convegno è trasferire le conoscenze del cambiamento in atto nel sistema sanitario nazionale, indirizzare le giovani generazioni a un buono e proficuo utilizzo dell’Intelligenza artificiale, utilizzare esperienze e competenze dei medici in pensione favorendo l’integrazione tra queste e le capacità innovative dei giovani”.

Giovanni D’Angelo (pres. Ordine Medici)

Per il presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno, Giovanni D’Angelo, “il corretto utilizzo delle nuove tecnologie può essere una grande opportunità sia per i professionisti della sanità sia per i cittadini che hanno bisogno di cure. Tuttavia, è necessario che non si perda mai di vista la centralità della persona, e dunque il rapporto umano che sempre dovrebbe caratterizzare il rapporto tra medico e paziente”.

Il programma

Interverranno i dottori Raffaele Sellitto, Mario De Santis, Marco Ascolese. Saranno presenti, inoltre, la professoressa Rossella De Luca, dirigente scolastico del Polo Liceale, il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, il dottore Giovanni D’Angelo, presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno, rappresentanti del mondo medico e lionistico.

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