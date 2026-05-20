Karting in Piazza mercoledì 3 giugno

In occasione della giornata conclusiva della terza edizione del progetto “Non Fare lo Sbronzo”, che ha visto la partecipazione per oltre 2700 studenti tra scuole primarie e scuole secondarie di secondo grado della città di Salerno, in programma il prossimo 3 giugno, dalle ore 10 alle ore 18, in Piazza della Libertà, l’Automobile Club Salerno porta in città l’evento nazionale “Karting in Piazza”, un’iniziativa di educazione alla sicurezza stradale e avviamento allo sport che ogni anno coinvolge solo un numero limitato di piazze in tutta Italia.

Il progetto, promosso dall’Automobile Club d’Italia e curato tecnicamente dalla Scuderia Salerno Corse, permetterà ai bambini delle scuole primarie di Salerno e non solo, di età compresa tra i 6 e i 10 anni, di vivere un’esperienza formativa diretta imparando le basi della guida sicura attraverso l’uso di kart elettrici opportunamente adattati.

L’evento

All’interno di un’area attrezzata con segnaletica stradale e sotto la costante supervisione di istruttori specializzati, i piccoli partecipanti affronteranno una sessione teorica sulle regole del codice della strada e una prova pratica su un percorso protetto, al termine della quale riceveranno il diploma di “Ambasciatore della sicurezza stradale” con l’impegno di diffondere le dieci regole d’oro della FIA all’interno delle proprie famiglie.

La presenza dei kart rappresenta solo una delle numerose attività previste per la manifestazione del 3 giugno, che trasformerà Piazza della Libertà in una vera cittadella della legalità con tante altre sorprese e ospiti che saranno svelati nei prossimi giorni con la diffusione del programma integrale dell’evento.

Per chiunque voglia prenotare la partecipazione dei bambini, l’iscrizione è del tutto gratuita e deve essere effettuata dai genitori entro il 30 maggio attraverso il link Jotform dedicato: https://form.jotform.com/kartinginpiazza/salerno, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’accesso alle attività, organizzate in sei turni dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, è aperto sia alle scolaresche accompagnate dai docenti sia ai singoli bambini accompagnati dai familiari, purché in possesso della ricevuta di prenotazione online sottoscritta dai genitori.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…