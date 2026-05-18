Turismo Sostenibile, due giorni di lavori a Sapri

Per la prima volta dalla loro nascita, i “Quadri Generali del Turismo Sostenibile della Città di Salerno” lasciano la storica sede della Camera di Commercio di Salerno per approdare nel cuore del Cilento.

La IV edizione della manifestazione si svolgerà il 21 e 22 maggio presso il Cine Teatro Ferrari di Sapri, segnando una svolta per un appuntamento che negli anni è diventato punto di riferimento per operatori del settore, amministratori, studiosi e rappresentanti delle istituzioni.

Portare il dibattito sul territorio

La scelta di Sapri rappresenta la volontà di portare il confronto sul futuro del turismo direttamente nei territori protagonisti della crescita del comparto.

La cittadina cilentana ospiterà due giornate di analisi e approfondimento dedicate alle nuove prospettive del turismo sostenibile.

L’edizione 2026

Rispetto alle precedenti edizioni, gli organizzatori hanno scelto un’impostazione più tecnica e operativa. Sul palco del Cine Teatro Ferrari si alterneranno docenti universitari, studiosi, esperti e professionisti del settore chiamati ad affrontare alcune delle principali sfide legate allo sviluppo turistico dei territori.

Infrastrutture al centro

Al centro del dibattito ci saranno le infrastrutture del sistema Salerno, considerate strategiche per sostenere la crescita turistica dell’intera provincia e dell’area cilentana. Si discuterà di mobilità, collegamenti ferroviari, rete aeroportuale, portualità turistica e viabilità, temi ritenuti fondamentali per garantire competitività ai territori del Mezzogiorno.

La sostenibilità

Ampio spazio sarà dedicato anche alla sostenibilità ambientale attraverso il panel “Sostenibilità e Rigenerazione: oltre il turismo di massa”, con l’obiettivo di individuare modelli di sviluppo capaci di valorizzare i territori senza comprometterne identità, ambiente e qualità della vita.

Tra i focus principali anche “Prodotto ed Esperienza: l’identità come valore”, dedicato al ruolo del patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico come elemento distintivo dell’offerta turistica del Sud Italia.

Pur mantenendo un taglio prevalentemente tecnico e scientifico, l’evento vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali.

Ospiti annunciati

Hanno già confermato la loro presenza l’Assessore al Turismo della Regione Campania Vincenzo Maraio, il Presidente nazionale di ENIT S.p.A. Alessandra Priante, il Senatore Luigi Nave, componente dell’8ª Commissione permanente del Senato, e la Dott.ssa Rosanna Romano, Direttore Generale delle Politiche Culturali e del Turismo della Regione Campania.

Parteciperanno inoltre amministratori locali, associazioni di categoria, imprenditori turistici e operatori del comparto provenienti da diverse realtà italiane.

Tra gli appuntamenti più attesi della manifestazione figura la presentazione del libro di Luca Iovine, Presidente dei Giovani Fenailp, “Un Ponte di Bellezza: dal Cilento all’Alto Adige andata e ritorno”, dedicato al dialogo tra territori accomunati dalla capacità di valorizzare identità, tradizioni e qualità dell’accoglienza.

Alla presentazione prenderanno parte lo stesso autore e Roberto Huber, Direttore della Cooperativa Turistica e Alta Badia Brand, figura di riferimento del turismo altoatesino.

A moderare i lavori sarà il giornalista Attilio Romita, storico volto del TG1.

Dichiarazioni

«Abbiamo voluto fortemente che questa quarta edizione si svolgesse a Sapri perché crediamo che il Cilento rappresenti oggi uno dei territori più interessanti sui quali costruire il turismo del futuro. Portare i Quadri Generali fuori dalla Camera di Commercio di Salerno significa aprire un nuovo percorso di confronto direttamente nei territori. Quest’anno abbiamo scelto un approccio più tecnico e operativo, coinvolgendo università, esperti e professionisti capaci di offrire contributi concreti sulle grandi sfide del comparto turistico», dichiara il Presidente Nazionale di Fenailp Turismo, Marco Sansiviero.

Entusiasta anche Matteo Martino, referente Fenailp per Sapri e il Basso Cilento. «Per Sapri e per l’intero territorio del Basso Cilento questa manifestazione rappresenta una straordinaria occasione di crescita e visibilità. Ospitare i Quadri Generali del Turismo Sostenibile significa accendere i riflettori sulle potenzialità di un territorio che ha enormi margini di sviluppo ma che necessita di programmazione, infrastrutture e sinergia tra istituzioni e operatori».

La IV edizione dei Quadri Generali del Turismo Sostenibile della Città di Salerno si candida così a diventare un importante laboratorio di idee e progettualità per costruire un modello turistico innovativo, sostenibile e fortemente identitario.

L’appuntamento del 21 e 22 maggio al Cine Teatro Ferrari di Sapri si preannuncia come un’occasione di grande rilievo per discutere delle nuove sfide del turismo e delle opportunità di sviluppo per il territorio salernitano e per l’intera Campania.

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