“Religioni e culture in guerra, percorsi per una pace possibile”. Il professor Gianfranco Macrì al “Rotary Club Salerno Duomo”

“Solo quando il potere dell’amore supererà l’amore per il potere, il mondo conoscerà la pace”. Con questa celebre frase, attribuita a Mahatma Gandhi, citata dal dottor Gaetano Cuoco, presidente del “Rotary Club Salerno Duomo”, è iniziata la conviviale rotariana che ha visto protagonista il professor Gianfranco Macrì, Ordinario di Diritto Ecclesiastico e Canonico, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università di Salerno, docente di Diritto interculturale e delle religioni, che ha relazionato sul tema “Religioni e culture in guerra, percorsi per una pace possibile” nel corso dell’incontro organizzato al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno dal “Rotary Club Salerno Duomo”, in interclub con il “Rotary Club Eboli” presieduto da Elio Rocco; con il “Rotary Club Angri Scafati Real Valle” presieduto da Rachele Sorrentino e con il “Rotary Club Vallo della Lucania” presieduto da Attilio Bianco. Il professor Macrì ha spiegato che in questo momento di grande disordine globale le religioni ritornano ad essere protagoniste:” Un protagonismo su cui occorre riflettere perché il loro posizionamento è funzionale ad un linguaggio politico che non sempre è coerente con i valori e con i principi delle Carte Universali dei Diritti delle Libertà Fondamentali. Oggi le religioni, che hanno uno straordinario potere connettivo, stanno assumendo un ruolo di prima grandezza. Lo scontro tra Papa Leone XIV e Trump ne è la dimostrazione: Papa Leone XIV, che è un Papa politico che ha grande consapevolezza che l’Europa e gli Stati Uniti devono ritrovare quel trait d’union che si è perso completamente, ha apertamente criticato la diplomazia americana che è basata esclusivamente sulla forza. Quando la politica prova ad addomesticare i grandi messaggi morali bisogna tenere conto, nel caso della Chiesa Cattolica, del grande ruolo che la gerarchia svolge a livello mondiale da più di duemila anni”. Il professor Macrì ha spiegato che è importante che il mondo della religione e quello della politica:” Il giardino di Cesare e quello di Dio”, dialoghino tra loro:” Il problema nasce quando si tende ad occupare lo spazio di mezzo, sia da parte dell’uno, sia da parte dell’altro: questo può creare motivi di conflitto. Bisogna recuperare la laicità e avere consapevolezza che esiste il valore della dignità umana che non deve essere scalfita in nessun modo: né dalla Chiesa, né dalla Politica. Bisogna convergere verso un centro mediano di comune rispetto”. Il professor Macrì ha spiegato cosa accade quando la Religione viene manipolata e reinterpretata per assecondare progetti di dominio:” Le vittime di quest’operazione sono spesso i veri credenti”. Il professor Macrì ha annunciato che l’Università di Salerno ha aderito alla “RUniPace”, la Rete delle Università italiane per la Pace:” Una delle missioni fondamentali che il nostro Rettore, Virgilio D’Antonio, vuole assegnare al nostro Ateneo è quello di farlo diventare un Ateneo della Pace”. È intervenuta l’avvocato Emilia Narciso, presidente regionale del Comitato Unicef Campania che ha ricordato che 400 milioni di bambini vivono in aree di conflitto e spiegato il ruolo dell’Unicef nel processo di Pace:” Le prime 48 ore dall’inizio di un conflitto sono le più pericolose: in quei momenti sono tanti i bambini che muoiono, che scompaiono: l’Unicef è l’unica organizzazione al mondo che riesce ad essere presente nei territori di guerra già nelle prime 24/48 ore, per offrire assistenza a questi bambini, cercando di far vivere loro una sorta di normalità, anche con la guerra in atto. In quei territori portiamo anche i vaccini. In Ucraina abbiamo portato persino i tappi per le orecchie antirumore perché i bambini, in ogni parte del mondo, sognano di dormire e il rumore assordante della guerra glielo impedisce”. La presidente Narciso ha anche ricordato che L’Unicef e il Rotary sono legati da un’amicizia che parte da lontano:” Dal 1989 quando l’Unicef ha deciso di collaborare alla campagna globale “End Polio Now”, del “Rotary International”, lanciata nel 1985 per eradicare la poliomielite nel mondo. Non dobbiamo perdere la speranza che la Pace possa essere raggiunta”. L’Assistente del Governatore, Maria Luisa De Leo, ha ricordato che il Rotary promuove la Pace e la campagna del Rotary per eradicare la poliomielite nel mondo e portato i saluti del Governatore del “Distretto Rotary 2101” Angelo Di Rienzo. Presenti: la dottoressa Carolina Guariniello, presidente del Comitato Provinciale Unicef di Salerno e la dottoressa Rosalia Pannitti, Presidente del Comitato Provinciale Unicef di Caserta. Aniello Palumbo

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