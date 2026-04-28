Dimore Storiche della Campania visitabili il 24 maggio

Domenica 24 maggio ADSI Campania celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, l’evento annuale promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) per far conoscere il più grande museo diffuso del nostro Paese, attraverso l’apertura di centinaia di residenze in tutta Italia a migliaia di visitatori.

Un’opportunità unica per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali.

Il tema della Giornata Nazionale 2026 “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso” richiama in particolare la responsabilità condivisa della tutela e della conservazione del nostro patrimonio storico-architettonico privato: beni culturali che sono espressione delle radici più profonde dell’identità italiana e che continuano a generare valore culturale, sociale ed economico, da proteggere e tramandare per le nuove generazioni.

Nell’occasione ADSI Campania aprirà ai visitatori oltre 20 dimore, con tour gratuiti di palazzi, ville e residenze private, consentendo al pubblico di scoprire spazi, storie e tradizioni di questi luoghi, grazie al supporto della rete dei Soci dell’Associazione.

L’elenco delle dimore storiche visitabili

L’elenco delle dimore storiche che apriranno al pubblico in Campania, domenica 24 maggio , disponibile e costantemente aggiornato anche sul sito

https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/gn-campania/

Tenute Casoli, Palazzo Iorio Palazzo Iorio, Candida (AV)

Palazzo Ducale Pignatelli della Leonessa, San Martino Valle Caudina (AV)

Villa Laura, Moiano (BN)

Palazzo Jelardi e Museo della Pubblicità, San Marco dei Cavoti (BN)

Tenuta San Domenico, Capua (CE)

Tenuta San Bartolomeo, Giardini del Volturno, Caiazzo (CE)

Palazzo Lanza , Caserta (CE)

Palazzo di Transo, Sessa Aurunca (CE)

Giardino di Palazzo Cocozza di Montanara, Caserta (CE)

Antica Dimora S. Maria del Pozzo, Casola (CE)

Villa Preziosa all’interno della Tenuta Il Pizzo, Sant’Agnello (NA)

Palazzo Convento dei Cappuccini, Napoli (NA)

Palazzo Capece, Caivano (NA)

Odeon Neapolis, Napoli (NA)

Astapiana Villa Giusso, Vico Equense (NA)

Accadia Relais, Palazzo Dentice d’Accadia, Napoli (NA)

Palazzo Ricci, Salerno (SA)

Palazzo Magnoni, Rutino (SA)

Palazzo Fimiani, Lanzara (SA)

Palazzo Albirosa, Polla (SA)

Dimora Già al Mulino, Pontecagnano Faiano (SA)

Giardino Segreto dell’Anima, Tramonti (SA)

Borgo Riccio, Torchiara (SA)

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