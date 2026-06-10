“Il potere della comunicazione” nel Rotary secondo il giornalista – editore Andrea Pernice, ospite del “Rotary Club Salerno Duomo”.

“Sarà più forte il Rotary che riuscirà ad associare al proprio brand una comunicazione rilevante: che presenti l’immagine di un Rotary pronto a rispondere alle necessità della comunità. Il motto del Rotary è” Servire al di sopra di ogni interesse personale” che racconta del mettersi a disposizione per gli altri al di sopra del proprio tornaconto personale. Il servizio però non è volontariato, ma è cultura intesa come insieme di capacità, conoscenza, attitudine, volontà. Dobbiamo mantenere fermo il principio della professionalità e della selezione dei nostri soci che devono avere credibilità e competenza. Noi rotariani, che abbiamo scelto di esserlo, siamo portatori di valori e il servizio è la migliore manifestazione dei nostri valori. Il Rotary deve essere un Rotary di qualità, non di numeri”. A sottolineare l’importanza della comunicazione e dei valori rotariani, è stato il giornalista pubblicista milanese Andrea Pernice, titolare dell’agenzia “Pernice Comunicazione”, fondatore della casa editrice “Pernice Editori” e Direttore della Rivista Italiana del Rotary, una delle trentuno riviste ufficiali del “Rotary International” nel mondo, in occasione della conviviale rotariana organizzata in suo onore presso l’Hotel Mediterranea di Salerno dal “Rotary Club Salerno Duomo”, presieduto dal dottor Gaetano Cuoco, in interclub con altri Club Rotary del territorio: “Rotary Salerno”, (Presidente Francesco Caggiano);”Rotary Salerno Est” (Ermanno Lambiase); “Rotary Salerno Picentia” (Lucio Bojano); “Rotary Salerno Nord dei Due Principati” (Vittorio Villari); “Rotary Cava de’ Tirreni” (Lino Montuoro), “Rotary Sala Consilina” (Katia Di Palma); “Rotary Paestum Centenario” (Carrie Elisa Rodella); “Rotary Vallo della Lucania (Attilio Bianco); “Rotary Tuscianum 1929” (Cesare Pandolfi); “Rotary Isola di Capri” (Stanislao Giammarino); “Rotary Scafati – Angri Real Valle Centenario” ( Rachele Sorrentino); “Rotary Sapri Golfo di Policastro” (Nicola Fornaro);”Rotary Costiera Amalfitana” (Ulisse Salvatore Di Palma); “Rotary Campagna Valle del Sele” (Francesco Micocci); “Rotary Eboli” (Elio Rocco); “Rotary Bellizzi – Montecorvino Rovella” (Pietro Conti); “Rotary Roccadaspide Valle del Calore” (Gabriele Quaglia); “Rotary E-Club Sapri Film &Friends” (Giuseppe Carlo Balbi). Il dottor Pernice che, come ha ricordato il Prefetto del “Rotary Club Salerno Duomo”, il dottor Giuseppe Cimmino, nell’anno sociale 2017/ 2018, è stato il più giovane Governatore del Rotary al mondo, ha spiegato che nel Rotary il potere non può essere esercizio di una autorità, ma deve essere sempre esercizio della volontà: “Deve essere il potere di cambiare le cose e di scegliere le persone che hanno realmente qualcosa da dare; che hanno la capacità di fare la differenza, senza tradire i principi del Rotary che devono essere assolutamente preservati”. Secondo il dottor Pernice il futuro del Rotary è nella semplicità delle cose:” Semplicità e semplificazione sono due elementi dai quali non si può prescindere per essere più comprensibili e più rispondenti alle necessità del territorio e della comunità”. Ai giovani rotaractiani presenti Pernice ha lanciato un messaggio:” I giovani sono al centro della dinamica associativa, al centro della vita. Sono il nostro presente, non solo il nostro futuro: devono essere valorizzati e aiutati nella crescita della loro dimensione del presente affinché il loro futuro possa essere prospero. Devono andare avanti con coraggio e determinazione nel rispetto dei valori”. Sono intervenuti per un saluto il Governatore Eletto Giuseppe Nardini e i Past Governor Salvatore Iovieno e Antonio Brando che hanno sottolineato l’importanza della comunicazione, soprattutto in ambito rotariano. L’Assistente del Governatore Maria Luisa De Leo ha portato i saluti del Governatore del “Distretto Rotary 2101” Angelo Di Rienzo. Hanno partecipato alla serata le autorità rotariane: il Responsabile Progetti per la Rotary Foundation Adriano Russo; il Segretario Esecutivo Distrettuale Mario Petraglia; il Facilitatore Distrettuale Giacomo Gatto; la professoressa Rosaria Lombardi Assistente del Governatore Eletto; l’Assistente del Governatore Andrea Di Lieto; l’Assistente del Governatore Alfredo Marra; la Presidente della Commissione Distrettuale Rotary – Toastmasters Giuliana Moscati; il Presidente della Commissione Distrettuale Sport Carmine Napoli; il Presidente del “District Alumni Chair” Francesco Amato; la Presidente del “Club Inner Wheel Salerno Carf” Marcella Anzolin”; la Presidente del “Rotaract Club Salerno Duomo” Valeria Dente, con la Past President Federica Romano; i Presidenti Incoming: Valentina Dell’Acqua, Aldo Caggiano, Vincenzo Sangiovanni e Giuseppe Cavaliere. Aniello Palumbo