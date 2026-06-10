Micronido a Vettica di Amalfi, inaugurazione lunedì 15

È pronta a riaprire i suoi spazi l’ex scuola elementare di Vettica, al cui interno sorgerà il nuovo micronido comunale.

Il plesso dismesso, dopo ben 20 anni, tornerà a popolarsi dopo gli interventi strutturali e di adeguamento sismico, grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale di Amalfi, guidato dal Sindaco Daniele Milano.

Inaugurazione plesso lunedì 15

Lunedì 15 giugno 2026 alle ore 19.30 si inaugura il plesso, che si apre sul panorama mozzafiato della Costa d’Amalfi, destinato a 20 bambini, di cui 15 divezzi e 5 semi-divezzi, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.

Investimento di circa 1 milione

«Portiamo a termine un intervento strategico di recupero della ex scuola elementare di Vettica, per cui abbiamo impiegato circa 1 milione di euro, di cui 400mila euro di fondi PNRR ed il resto con fondi di bilancio comunale. – sottolinea il Sindaco Daniele Milano – Un edificio ora moderno, dotato di tutti i comfort, con nuovi arredi e l’abbattimento delle barriere architettoniche, per garantire il benessere, accompagnando i bambini nel loro processo di crescita psicofisica in un ambiente curato, sano e sostenibile.

È un investimento a sostegno delle politiche per l’infanzia. Da 0 a 35 posti per bambini in micronido ad Amalfi, in appena cinque anni. È un risultato importante, di cui siamo orgogliosi. La nuova sede di Vettica risulterà più agevole per le famiglie residenti all’esterno del centro storico, che avevano e hanno difficoltà a raggiungere la struttura già realizzata in via Casamare. Investire sui bambini, sull’edilizia scolastica significa investire sul futuro della Città di Amalfi».

Servizio completo con mensa interna

Il servizio educativo e sociale garantisce l’accoglienza e la cura dei bambini. È dotato di mensa interna e risponde alle esigenze primarie, tra cui i pasti e il riposino pomeridiano, favorendo la socializzazione, l’educazione, lo sviluppo armonico, l’acquisizione dell’autonomia attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione. La struttura è affidata all’ATI (Associazione temporanea tra imprese) tra Società Cooperativa Sociale “Il Girasole” e Società Cooperativa Sociale “La Fonte”, con la presenza di educatori professionali, ausiliari e una cuoca come previsto dal Catalogo regionale dei servizi residenziali.

Oltre alla cucina, il micronido dispone di dispensa, lavanderia, guardaroba-stireria, deposito materiale e di un ambulatorio pediatrico, oltre a locali pluriuso per il personale, tra cui spogliatoio, segreteria e sala riunioni.

Importanti gli interventi di adeguamento funzionale e sismico (strutturale finalizzato al raggiungimento dei livelli di sicurezza richiesti per gli edifici scolastici di Classe d’Uso III, con l’allargamento anche delle fondazioni esistenti), di efficientamento energetico e di eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di garantire elevati standard di sicurezza e accessibilità.

Riqualificazione ed efficientamento

Sotto il profilo energetico, l’immobile è stato oggetto di un significativo intervento di riqualificazione dell’involucro edilizio e degli impianti tecnologici. Le opere hanno previsto la realizzazione di un cappotto termico esterno, la sostituzione degli infissi con serramenti ad alte prestazioni energetiche, la realizzazione di un vespaio aerato, l’inserimento di strati isolanti nelle coperture e nei solai, l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione idronico alimentato da pompe di calore e l’adozione di lampade a led con il conseguimento della Classe Energetica A3.

Abbattimento barriere architettoniche

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata all’abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioramento dell’accessibilità dell’intero complesso. In conformità alla normativa vigente, è stato installato un nuovo ascensore panoramico in acciaio e vetro, in grado di collegare tutti i livelli dell’edificio e di consentire l’accesso alle persone con ridotta capacità motoria, nonché ai piccoli utenti accompagnati con passeggini.

A tutto ciò si aggiunge un nuovo piano arredi dominato da colori brillanti e con un design contemporaneo e funzionale che influenza la concentrazione, l’armonia e lo sviluppo emotivo dei bimbi.