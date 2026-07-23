Tribunale di Nocera Inferiore: l’assemblea non può decidere arbitrariamente chi paga

Chi deve pagare quando un impianto condominiale serve maggiormente soltanto alcuni appartamenti? La maggioranza può modificare liberamente i criteri di ripartizione delle spese?
Una recente sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore ha annullato una delibera che attribuiva ad alcuni condòmini l’intero costo della riparazione di una parte di impianto, ribadendo che la maggiore utilità per determinate unità immobiliari non trasforma automaticamente un bene comune in una proprietà privata.
Una decisione significativa, che pone limiti precisi al potere dell’assemblea e offre importanti strumenti di tutela ai proprietari contro ripartizioni arbitrarie delle spese.
Leggi l’intero articolo e scopri cosa ha stabilito il Tribunale di Nocera Inferiore.
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