Valori Metroquadro 2025, venerdì 4 in Camera di Commercio

Il mercato immobiliare di Salerno e provincia si conferma dinamico e ricco di opportunità. Questa la fotografia che emerge dalla consueta fotografia realizzata da “Valori Metroquadro 2025”. Ritorna l’appuntamento con la pubblicazione che rende noti i valori al metro quadro di appartamenti residenziali, di lusso oltre a box, posti auto, immobili per l’impresa, negozi e capannoni, rilevati Comune per Comune e strada per strada dagli agenti immobiliari affiliati a Fiaip, Fimaa e Anama di Salerno e provincia che collaborano con la casa editrice New Media di Pietro Ciavola, Roberta Paglini e Giovanni Di Cecca.

Una pubblicazione che conserva il suo sapore di unicità in quanto unisce nello stesso volume tutte e tre le sigle degli agenti immobiliari. Puntuale anche la nota del sindaco Vincenzo Napoli che apre la serie di interventi degli addetti ai lavori.

L’appuntamento è fissato alle ore 10 di venerdì 4 luglio 2025 nel consueto scenario del Salone Genovesi della Camera di Commercio in via Roma 29 a Salerno. Prevista la presenza dei vertici delle varie associazioni e di numerosi esponenti dell’Università e dell’Amministrazione cittadina.

C’è grande interesse per scoprire cosa è accaduto alle quotazioni negli ultimi dodici mesi nella città di Salerno e nella sua provincia, quest’ultima la più estesa d’Italia. “Valori Metroquadro Salerno e Provincia” è atteso soprattutto da quanti sono in procinto di comprare o vendere casa, avere il dato reale del compravenduto nella zona di interesse è un trampolino di lancio interessante. Non mancano approfondimenti nelle zone a forte attrazione turistica che continuano a passare di mano ad investitori stranieri.

Nel complesso, l’andamento del mercato immobiliare in quest’anno 2025, resta simile a quello degli ultimi anni un piccolo rialzo verso l’alto delle quotazioni immobiliari, dovuto soprattutto alla carenza di offerta. Fare acquisizione per gli agenti immobiliari resta la difficoltà maggiore. Alla luce di questa dinamica i nuovi immobili immessi sul mercato vivono trattative abbastanza veloci”.

Le previsioni per il resto del 2025 restano in linea con quanto visto nei primi quattro mesi: Le zone centrali e quelle del lungomare continuano ad avere grande appeal così come le nuove costruzioni soprattutto per le caratteristiche energetiche ed antisismiche, restano poco appetibili i negozi e gli immobili per l’impresa, resta complicata la vita di chi cerca immobili in locazione sempre causa il basso numero di abitazioni che viene immesso sul mercato.

La zona orientale riscontra sempre grande interesse per le varie tipologie di offerta. La zona centrale risponde sempre con numeri interessanti sia per le richieste di immobili che per l’offerta degli stessi sul mercato. Nei quartieri non proprio centralissimi si registra sempre un buon numero di compravendite. I prezzi sono più accessibili e in alcuni casi anche le nuove costruzioni soddisfano le esigenze del cliente alla ricerca di una casa al passo con i tempi.

