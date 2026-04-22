Infiltrazioni camorristiche, sciolto Comune di Pagani, arriva commissario, saltano elezioni

Un colpo durissimo si abbatte sul Comune di Pagani. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento dell’ente, recependo la relazione della commissione di accesso che, nelle scorse settimane, aveva evidenziato criticità ritenute tali da rendere necessario un intervento straordinario dello Stato.

La decisione comporta la decadenza immediata di sindaco, giunta e consiglio comunale, segnando di fatto la fine anticipata dell’attuale esperienza amministrativa e l’avvio di una fase di commissariamento.

Lo scioglimento è uno degli strumenti più incisivi previsti dall’ordinamento per fronteggiare situazioni considerate incompatibili con il regolare funzionamento dell’ente locale.

Il provvedimento azzera l’intero assetto politico e affida la gestione del Comune a funzionari dello Stato, incaricati di ristabilire condizioni di legalità, trasparenza e corretto andamento amministrativo.

La decisione del Governo ha un effetto immediato anche sul piano democratico: saltano le elezioni amministrative previste tra un mese.

I candidati, già in campagna elettorale, sono costretti al ritiro. La città resta senza una guida politica eletta, con il commissariamento che si protrarrà fino alla convocazione di nuove elezioni, in una data che sarà stabilita successivamente.

Il compito dei commissari non sarà solo quello di garantire la continuità amministrativa, ma anche di sanare le criticità emerse nella relazione della commissione di accesso e di ricostruire un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.

Per Pagani si apre una fase complessa: la decisione del Governo pesa come un macigno sulla vita pubblica della comunità e impone un percorso di risanamento che potrebbe richiedere mesi.

Lo scioglimento del Comune di Pagani, deliberato dal Consiglio dei Ministri, affonda le sue radici nella relazione della Commissione di accesso nominata lo scorso giugno dal prefetto di Salerno Francesco Esposito, su delega del Ministero dell’Interno.

Il gruppo ispettivo – composto dal viceprefetto Anna De Luna, dal capitano dei Carabinieri Giovanni Cappa e dal funzionario dell’Amministrazione civile Sergio Rivetti – aveva il compito di verificare l’eventuale presenza di condizionamenti della criminalità organizzata sull’attività amministrativa dell’ente.

La verifica prefettizia è strettamente collegata all’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, che da tempo indaga su una serie di appalti comunali ritenuti particolarmente sensibili.

Nel mirino la gestione del cimitero comunale, il servizio di spazzamento delle strade, altri servizi pubblici affidati a ditte esterne, gli appalti legati alle emergenze COVID‑19, in particolare le attività di sanificazione

Secondo gli inquirenti, su questi settori si sarebbe registrato un condizionamento del clan Fezza‑De Vivo, attivo nell’Agro nocerino‑sarnese e già noto per infiltrazioni nel tessuto economico locale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...