“TANO, il robot dalle fattezze umanoidi, donato dai Club Rotary all’Unità di Oncologia Pediatrica del Ruggi di Salerno. Dal balcone principale della Provincia calato il banner commemorativo della campagna vaccinale “EndPolioNow”.

E’ stato calato, ieri mattina, dal balcone del Palazzo della Provincia di Salerno, il banner commemorativo della campagna vaccinale “EndPolioNow” guidata dal “Rotary International”, in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, dedicata all’eradicazione definitiva della poliomielite nel mondo, in occasione della conferenza stampa organizzata questa mattina nella “Sala Marcello Torre” della Provincia di Salerno, dal “Rotary Club Salerno Duomo”, presieduto da Gaetano Cuoco, in collaborazione con il “Rotaract Club Salerno Duomo”, presieduto da Federica Romano, insieme ai Rotary Club: “Salerno”, presieduto da Francesco Caggiano; “Salerno Picentia” presieduto da Lucio Bojano; “Salerno Nord dei Due Principati”, presieduto da Vittorio Villari, e “Paestum Centenario”, presieduto da Carrie Elisa Rodella. A ricordare che la campagna vaccinale globale, lanciata ufficialmente nel 1985 con il programma “PolioPlus”, ha contribuito a ridurre i casi di polio del 99,9% a livello globale, è stato il Governatore del “Distretto Rotary 2101” Angelo Di Rienzo:” Il progetto “End Polio Now” rappresenta il brand più riconosciuto del Rotary: brand inteso come fattività dell’azione del Rotary nell’eradicare la polio. Dopo circa quarant’anni siamo passati da 350mila casi l’anno a poco più di venti casi. Il Rotary è stato in grado di vaccinare 560mila bambini anche a Gaza durante la guerra”. Il professor Giancarlo Spezie, Past Governor del Distretto Rotary, Responsabile della “Fondazione Rotary” del “Distretto 2101” ha ricordato che attualmente il virus della polio rimane endemico solo in Afghanistan e Pakistan:” Purtroppo i nostri volontari hanno difficoltà ad arrivare in queste zone. Come “Distretto Rotary 2101” ci stiamo distinguendo in quanto in Italia siamo tra i primi per contribuzione alla “Rotary Foundation”. La nostra speranza è che nel giro di tre o quattro anni si arrivi ad un valore zero anche se l’attenzione va mantenuta perennemente”. Nel corso dell’incontro il Presidente Gaetano Cuoco ha presentato un altro progetto: “TANO…un Robot per Amico!”, che prevede la donazione del robot Nao6, dalle fattezze umanoidi, all’Unità di Oncologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ruggi d’Aragona di Salerno:” È alto 58 centimetri, ha una piattaforma open source totalmente programmabile ed è capace di parlare in italiano. Ha 25 gradi di libertà che gli permettono di muoversi e adattarsi all’ambiente circostante, oltre a sette sensori che gli danno la possibilità di percepire l’ambiente e di collocare sé stesso nello spazio, quattro microfoni direzionali e speaker per interagire con gli esseri umani e due telecamere 2D per riconoscere forme, oggetti e anche volti umani. Sarà impiegato per ridurre l’ansia dei piccoli pazienti durante la loro degenza in Ospedale, interagendo e giocando con loro, per ridurre lo stress, la paura di affrontare le visite mediche ed anche il dolore nei bambini sottoposti a terapie oncologiche come la chemio e la radio terapia. Da ricerche effettuate nel campo della psico-oncologia è stato evidenziato che il buonumore durante le sedute di chemioterapia fa sì che i farmaci abbiano un maggiore effetto nell’ aggredire il cancro e favorire la sua regressione”. Dopo i saluti della giovanissima Presidente del “Rotaract Club Salerno Duomo”, Federica Romano, la Direttrice del Presidio Ospedaliero dell’Azienda Ruggi d’Aragona, la dottoressa Antonella Maisto, ha ringraziato la famiglia rotariana per il dono fatto all’Ospedale:” È un sogno che si realizza: la tecnologia e l’umanizzazione nei reparti ospedalieri si devono sempre integrare per mettere i pazienti al centro delle cure. Le innovazioni sono valide solo se perseguono il bene e cosa c’è di più bello che vedere il sorriso di un bambino quando arriva nella nostra struttura ospedaliera e può sconfiggere o almeno per un po’ dimenticare di aver paura, divertendosi con il robottino da voi donato”. Il Presidente facente funzioni della Provincia di Salerno, il professor Giovanni Guzzo, ha apprezzato le iniziative rotariane:” Hanno un valore culturale e sociale importante, soprattutto perché rivolte a chi ha bisogno di cure e di attenzione. L’Amministrazione Provinciale è lieta di ospitare manifestazioni come questa in cui il senso del dono rappresenta una condizione importante, non solo per chi lo riceve, ma soprattutto per il messaggio che lancia alle nuove generazioni”. Il Consigliere Provinciale Giorgio Marchese, Sindaco di Siano, ha sottolineato l’importanza dei due progetti presentati:” Entrambi sono dedicati soprattutto ai bambini che soffrono e questo non può che renderci felici”. Alla conferenza stampa hanno partecipato tutti i Presidenti dei Club aderenti ai due progetti; gli Assistenti del Governatore: Maria Luisa De Leo e Tony Ardito e l’organizzatore dell’evento Francesco Dente, Presidente della Commissione Distrettuale “Eventi e Manifestazioni”. Aniello Palumbo

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