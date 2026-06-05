Controlli Nas Carabinieri in Costiera e Cilento, sequestrati 9 quintali alimenti

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Chiusure, sospensioni di attività e oltre 9 quintali di alimenti sequestrati. È il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri del Nas di Salerno nelle principali località turistiche della Costiera Amalfitana e del Cilento, oltre che nell’Agro nocerino-sarnese.

Le verifiche, eseguite con il supporto delle Asl competenti, hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, irregolarità strutturali e numerose violazioni delle norme sulla tracciabilità degli alimenti.

Nel Cilento, presso un panificio, è stata disposta la sospensione immediata di un deposito alimenti per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Durante l’ispezione è stata inoltre accertata la presenza di una cella frigorifera container non autorizzata e sono stati sequestrati circa 100 kg di prodotti da forno surgelati privi di qualsiasi elemento utile alla tracciabilità.

In Costiera Amalfitana, i militari hanno disposto la chiusura di un deposito merci, spogliatoio e servizi igienici ricavati all’interno di un garage e utilizzati da un ristorante-pizzeria.

In altri 8 esercizi della zona sono stati sequestrati complessivamente 80 kg di alimenti e semilavorati privi di tracciabilità.

Ai titolari sono state inoltre impartite prescrizioni per sanare diverse irregolarità, tra cui la mancata applicazione delle procedure Haccp, l’assenza di adeguate protezioni contro gli infestanti e carenze nella manutenzione dei locali.

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