Amalfi d’Autore, torna la rassegna letteraria

Le parole che incontrano il mare, i racconti della tradizione che prendono vita nelle notti d’estate, la cultura che si fa momento di incontro e di comunità. Ritorna anche quest’anno “Amalfi d’Autore”, la rassegna di appuntamenti letterari che anima l’estate amalfitana.

La rassegna, promossa dal Comune di Amalfi guidato dal Sindaco Daniele Milano e organizzata dall’Assessorato alla Cultura retto da Enza Cobalto, punta a valorizzare autori e tipicità locali, lasciando un piccolo spazio all’irresistibile e simpatica parentesi dell’umorismo partenopeo con Amedeo Colella.

Larco Francesco Amodio in Piazza Municipio

Teatro all’aperto dell’edizione di quest’anno sarà il rinnovato Largo Francesco Amodio, nell’elegante scenario della Piazza Municipio post-restyling: una cornice suggestiva pronta a trasformarsi in un salotto culturale a cielo aperto per accogliere residenti, curiosi e visitatori.

«Con Amalfi d’Autore uniamo la bellezza dei nostri luoghi alla forza della narrativa. – dichiara il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano – Restituire centralità a uno spazio rinnovato come Largo Francesco Amodio attraverso la cultura significa offrire a cittadini e visitatori autentiche occasioni di arricchimento e condivisione nel segno dell’identità amalfitana».

Primo appuntamento sabato 25

La rassegna si apre sabato 25 luglio 2026 alle ore 20:30 con “‘O Munaciello. Farfarielli, Aurie, Mazzamurielli…e Spiriti delle case” di Gabriele Cavaliere, un viaggio affascinante tra le leggende, le credenze popolari e le figure misteriose che popolano l’immaginario della tradizione campana. Attraverso il racconto dell’autore, il pubblico riscoprirà un patrimonio di miti e antiche narrazioni che da secoli animano case e vicoli; a dialogare con lui saranno lo storico prof. Alfonso Tortora e Salvatore Serio, direttore editoriale di Costa d’Amalfi TV, in una serata arricchita dalla proiezione di alcune puntate del format televisivo Ombre sulla Costa®.

Amedeo Colella lunedì 27

Si prosegue lunedì 27 luglio 2026 alle ore 20:30 con “Napoli due volte al dì” di Amedeo Colella, un appuntamento all’insegna dell’ironia e della cultura partenopea in cui l’autore accompagnerà gli spettatori tra aneddoti, curiosità e segreti della tradizione, offrendo una vera e propria “ricetta della felicità” per scoprire l’anima di Napoli col sorriso.

Pietro Vuolo il 12 agosto

Mercoledì 12 agosto 2026 alle ore 20:30 sarà la volta di “Dal lato del mare” di Pietro Vuolo, un incontro intimo e suggestivo che esplora il mare non solo come orizzonte, ma come chiave di lettura dell’anima e della storia della Costiera; nel corso della serata l’autore dialogherà con il giornalista Vito Pinto, guidati dalla moderazione dell’avvocato Giovanni Torre.

Gabriele Cavaliere il 25 agosto

A chiudere il ciclo di appuntamenti, martedì 25 agosto 2026 alle ore 20:30, sarà “Q.B. – Storie d’amore e di sapore dalla Costa d’Amalfi” di Gabriele Cavaliere, un viaggio sensoriale alla scoperta dell’anima gastronomica del territorio. Tra narrazione e ricordi, due celebri chef amalfitani racconteranno l’evoluzione del culinary lifestyle della Costiera, affiancati da una suggestiva proiezione di immagini d’epoca e diapositive per ripercorrere la storia del gusto che ha reso Amalfi celebre nel mondo.

Enza Cobalto

«Questa rassegna valorizza la straordinaria ricchezza narrativa ed enogastronomica della Costiera. – aggiunge l’Assessore alla Cultura, Enza Cobalto – Dalla memoria antropologica e dal legame con il mare, passando per la tradizione culinaria fino all’ironia di Amedeo Colella, offriamo un programma variegato, profondo e capace di emozionare tutti».

Tutti gli appuntamenti si terranno presso Largo Francesco Amodio e sono ad ingresso libero.

INFO: aggiornamenti e maggiori informazioni sugli eventi saranno sempre disponibili sul sito e sui canali social del Comune di Amalfi e di VisitAmalfi.info; la disponibilità di posti auto nei parcheggi pubblici è consultabile in tempo reale su Info Parking Amalfi.

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