SalernoSounds, domani si parte

Con il pop alternativo e urban di Frah Quintale si apre domani, martedì 21 luglio, la seconda edizione di SalernoSounds. L’artista arriva in Piazza della Libertà a Salerno con il suo Summer Tour ’26, la tournée nei maggiori festival estivi italiani prodotta da Live Nation.

Frah Quintale

Il tour fa seguito all’uscita di “ARANCIATA” – il nuovo singolo dell’artista disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali – e al grande successo di PALAZZETTI’26, la sua prima tournée nei palasport delle principali città italiane. Oltre ai successi dei suoi lavori precedenti e al nuovo singolo “ARANCIATA”, che esplora le conseguenze emotive di una relazione finita attraverso uno sguardo lucido e consapevole, mettendo in luce un atteggiamento sempre più diffuso in cui la fuga e le reazioni dure non sono altro che tentativi vulnerabili di gestire il dolore e le proprie emozioni, in scaletta non mancheranno i brani di “Amor Proprio”, l’album uscito lo scorso 10 ottobre 2025 per Undamento/Warner Music Italia.

Il disco racconta un processo di crescita che nasce da una riflessione personale: la reale svolta nella vita arriva quando si impara a restare da soli e ad ascoltarsi.

Con il suo stile unico che danza tra pop alternativo e urban, Frah Quintale firma un lavoro versatile che alterna episodi intimi e riflessivi a momenti trascinanti e spensierati.

Autore e compositore dei propri progetti, Frah Quintale ha fatto dell’evoluzione e della sperimentazione il suo marchio di fabbrica, pur mantenendo uno stile distintivo. Con la sua musica, la sua scrittura autentica e il suo immaginario ha saputo creare una visione perfettamente distinguibile e difficilmente etichettabile. E lo ha sempre fatto a modo suo, col suo gusto per la melodia, le sue interpretazioni e quella freschezza che caratterizza ogni brano. Con quasi 3 milioni di ascoltatori totali su Spotify, 32 dischi di platino e 11 dischi d’oro, è un artista dalle intuizioni sempre originali, che pezzo dopo pezzo, non ha mai smesso di portare nuova linfa vitale alla musica italiana.

Tommaso Paradiso e Sfera Ebbasta

A seguire, sul palco di SalernoSounds 2026 sono attesi Tommaso Paradiso (mercoledì 23 luglio) e Sfera Ebbasta (sabato 25 luglio).

I biglietti per gli show sono disponibili sui circuiti Etes, Ticketmaster e Ticketone e saranno disponibili anche al Botteghino, situato prima dell’ingresso di Piazza della Libertà lato Lungomare, tra l’Arenile di Santa Teresa e la Sala Pasolini, che sarà aperto i giorni di show dalle ore 10. All’Arena si potrà accedere esclusivamente dal lato Lungomare. L’apertura ingressi è prevista alle ore 18. Show time: ore 21:30. Si ricorda che per motivi di sicurezza l’intera Piazza nei soli giorni di concerto sarà inibita al passaggio di non spettatori dalle ore 07:00 alle ore 00:00 e che il parcheggio sottopiazza sarà chiuso dalle ore 16 fino a fine show.

Partnership con i Consorzi Conai e Salerno Pulita

Accanto agli show, due le novità dell’ormai imminente seconda edizione di SalernoSounds. I Consorzi Nazionali del Sistema Conai CIAL, COMIECO, COREPLA e RICREA, che da oltre 25 anni lavorano in tutta Italia per la raccolta differenziata e l’avvio a riciclo degli imballaggi e contenitori in Alluminio, Carta e Cartone, Plastica e Acciaio, con Salerno Pulita, società in house del Comune di Salerno che gestisce la raccolta differenziata, saranno partner della seconda edizione per rendere il festival un’esperienza più responsabile e green.

I Consorzi saranno presenti con uno scenico e attraente spazio dedicato al riciclo e alle buone regole per una corretta raccolta differenziata, in particolare della raccolta multimateriale che a Salerno prevede che, ad esempio, lattine per bevande, scatolette e vaschette in alluminio, bottiglie e flaconi di plastica, scatolame in acciaio e bombolette spray, ed anche i cartoni per bevande, vegano raccolti tutti insieme per poi essere separati in impianti specializzati e avviati al riciclo.

Attraverso un gioco che coinvolgerà il pubblico presente, i Consorzi racconteranno e faranno scoprire al pubblico come piccoli gesti quotidiani diventino comportamenti sostenibili. Grazie all’iniziativa di sensibilizzazione dei Consorzi e all’attività operativa sul posto di Salerno Pulita, l’esperienza live trasmetterà anche i valori del riciclo, coinvolgendo gli spettatori in pratiche responsabili per rafforzare la consapevolezza ambientale: perché anche sottopalco si può e si deve fare la propria parte per dare il via all’economia circolare. Per la prima volta l’evento avrà anche la sua “voce” ufficiale: Radio SalernoSounds. Curiosità, interviste, coinvolgimento del pubblico e tanti contenuti social live accompagneranno la giornata prima dei concerti. Dalle 17 alle 21, i racconti del festival saranno in diretta su Radio RCS75, Radio Base e Radio Alfa, che da sempre accompagnano Anni 60 produzioni.

Partnership e patrocini

SalernoSounds è ideato e organizzato da Anni 60 produzioni, realizzato con la collaborazione e il sostegno della Regione Campania e di Scabec – Società Campana Beni Culturali, e con il supporto del Comune di Salerno.

Per informazioni: 0894688156. Tutti i dettagli su:www.anni60produzioni.com, e sui canali social: instagram.com/anni60produzioni/, facebook.com/anni60produzioni/, instagram.com/salernosounds/, facebook.com/salernosounds.

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