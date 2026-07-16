Inps, bilancio Assegno Unico Universale gennaio-maggio, erogati 8,3 miliardi

Nei primi cinque mesi del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 8,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato oggi con riferimento al periodo gennaio 2025 – maggio 2026.
Sono 6.071.269 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2026, per un totale di 9.574.385 figli: l’importo medio per figlio a maggio 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 175 €, e va da 58 € per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2026 è pari a 46.582,71€), a 227 € per la classe di ISEE minima (17.468,51 € per il 2026).
Sul sito dell’INPS le appendici statistiche con i dati completi (https://www.inps.it/it/it/dati-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei—auu.html).
Calendario consutabile online
Il calendario dei pagamenti dell’Assegno unico e universale per il secondo semestre del 2026, con le relative date di accredito, è consultabile sul sito dell’INPS al seguente link https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.12.messaggio-numero-3931-del-24-12-2025_15121.html
Si segnalano infine i due servizi di video guida personalizzata e interattiva erogati:
- ai genitori che richiedono per la prima volta l’Assegno Unico Universale (Poster sulle modalità di accesso alla video-guida) per informarli sul calendario dei pagamenti semestrale e sulle funzionalità del servizio di AUU per la gestione della domanda in relazione alla nascita di nuovi figli (servizio aggiornato con il valore massimo ISEE 2026 per il calcolo e la nuova tabella importi e maggiorazioni);
- ai genitori che hanno la domanda di Assegno Unico Universale bloccata nello stato. In evidenza al cittadino o il pagamento bloccato per l’Iban non verificabile (Poster sulle modalità di accesso alla video-guida), per fornire loro tutte le istruzioni per accedere e integrare le informazioni richieste con il servizio di AUU per ottenere quanto prima il pagamento dell’Assegno.
Relativamente all’utilizzo del servizio video guida per i Genitori con domanda o pagamento di AUU bloccato, al 30 giugno INPS ha erogato 1.621.237 video guide personalizzate, visualizzate dal 37% dei destinatari con un 71% di interazioni e un gradimento medio espresso dagli utenti di 4,7/5.
Per l’utilizzo del servizio video guida per video guida per i nuovi richiedenti l’AUU in attesa del primo pagamento, al 30 giungo INPS ha erogato 428.410 video guide personalizzate, visualizzate dal 21% dei destinatari con un 106% di interazioni e un gradimento medio espresso dagli utenti 4,6.
Entrambi i servizi hanno la finalità di anticipare le informazioni utili ai richiedenti e accrescerne la soddisfazione e facilitare l’uso autonomo dei servizi online offerti dall’Istituto per ottenere e gestire le prestazioni senza dover inviare ulteriori richieste all’INPS.
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