ViaggioDANZA Festival a Nocera, in 1500 per un sogno

Dopo aver attraversato l’Italia, incontrato migliaia di giovani talenti e costruito una rete che oggi coinvolge oltre cento scuole di danza, il viaggio di ViaggioDANZA Academy arriva al suo momento più atteso: il ViaggioDANZA Festival. Non soltanto la conclusione di un percorso itinerante di alta formazione, ma la celebrazione di una comunità che cresce, si confronta e trasforma il talento in opportunità concrete.

16-19 luglio Villa Italia – Nocera

Dal 16 al 19 luglio, nella suggestiva cornice di Villa Italia, nel centro storico di Nocera Inferiore, andrà in scena l’evento conclusivo della prima Academy italiana di alta formazione itinerante.

Un appuntamento che raccoglie i risultati di un anno di attività, durante il quale ViaggioDANZA ha incontrato migliaia di giovani ballerini, centinaia di insegnanti e oltre cento scuole di danza in tutta Italia.

Sarà Nocera Inferiore ad accogliere l’atto finale di un percorso che, tappa dopo tappa, ha attraversato la penisola alla ricerca di giovani talenti, sogni e aspirazioni da accompagnare verso il futuro. Dopo le tappe nelle principali città italiane, da Padova alla Sicilia, passando per importanti appuntamenti nazionali e internazionali, ViaggioDANZA si ritrova nel luogo in cui il viaggio diventa esperienza condivisa.

Attese 1.500 presenze e 110 scuole di danza

Per quattro giorni, oltre 500 ballerini provenienti da tutta Italia, accompagnati da insegnanti, famiglie e staff, daranno vita a una comunità che va oltre la formazione artistica.

Sono attese oltre 1.500 presenze e circa 110 scuole di danza, dalla Sicilia alla Lombardia, per quello che si conferma tra i più importanti appuntamenti nazionali dedicati all’alta formazione coreutica.

La filosofia di ViaggioDANZA parte da una convinzione tanto semplice quanto profonda: il talento, da solo, non basta. Ha bisogno di studio, confronto, metodo e soprattutto di opportunità. È attorno a questo principio che è stato costruito un Festival capace di accompagnare ogni danzatore nel proprio percorso di crescita, attraverso tre percorsi formativi distinti ma uniti da un’unica visione.

Luisa Villani

«Ogni anno partiamo con un obiettivo molto semplice, ma allo stesso tempo ambizioso: incontrare i talenti, ascoltare le loro storie e creare per loro opportunità reali di crescita. Il Festival rappresenta il momento più emozionante di questo percorso, perché qui si ritrovano tutte le persone, le energie e i sogni che abbiamo incontrato durante il nostro viaggio attraverso l’Italia. Per noi non è soltanto un evento di danza, ma una comunità che cresce insieme. Crediamo profondamente che il talento abbia bisogno di essere accompagnato, sostenuto e valorizzato. Ogni borsa di studio, ogni incontro, ogni opportunità che riusciamo a creare rappresenta un passo concreto verso il futuro di questi ragazzi. Vedere centinaia di giovani arrivare a Nocera Inferiore con la stessa passione negli occhi è la conferma che stiamo costruendo qualcosa che va oltre la formazione: stiamo costruendo possibilità», dichiara Luisa Villani, fondatrice e direttrice di ViaggioDANZA Academy.

Il Festival

Il Festival rappresenta il cuore pulsante dell’esperienza, con masterclass, laboratori, audizioni, competizioni e gala che offriranno ai giovani danzatori la possibilità di confrontarsi con alcuni dei più autorevoli professionisti del panorama nazionale e internazionale. Accanto a questo prende forma il Percorso Master, dedicato agli allievi over 15, un’esperienza di alta formazione focalizzata sullo studio della danza classica e contemporanea, pensata per chi desidera approfondire il proprio linguaggio artistico attraverso un lavoro tecnico e interpretativo di alto livello.

Percorso Senior

Completa l’offerta il Percorso Senior, rivolto ai danzatori dai 30 anni in su, nato dalla volontà di affermare un messaggio importante: la danza non ha età. È uno spazio dedicato a chi desidera continuare a studiare, mettersi in gioco e condividere la propria passione, dimostrando che la crescita artistica può accompagnare ogni fase della vita.

Tre percorsi, un’unica visione: offrire a ogni danzatore il contesto più adatto per crescere, confrontarsi e trasformare la propria passione in un’esperienza di valore.

Ma il ViaggioDANZA Festival è molto più di un luogo di formazione. È un’esperienza pensata per coinvolgere l’intera comunità che accompagna ogni ballerino nel proprio percorso. Nasce così l’Area Experience, dedicata a famiglie, insegnanti e accompagnatori, con un programma che intreccia benessere, cultura e scoperta del territorio attraverso attività di yoga, pilates, percorsi esperienziali e visite archeologiche curate dal Gruppo Archeologico Nuceria.

A completare il percorso ci sarà l’Area Talk, spazio dedicato alla riflessione, alla crescita culturale e alla consapevolezza.

Metamorfosi 2030

Con “Metamorfosi 2030” e gli imprenditori del territorio che racconteranno come applicano la loro responsabilità sociale d’impresa, si parlerà di innovazione, cultura e futuro. In calendario: “Danza è Salute – Feed Your Life”, realizzato insieme ad AILMAG, per promuovere la cultura della prevenzione e del benessere psicofisico dei danzatori attraverso incontri e screening gratuiti per la prevenzione del melanoma.

«La danza e l’impresa hanno molto più in comune di quanto si possa immaginare: entrambe parlano di persone, di crescita, di visione e di futuro. Con Metamorfosi 2030 vogliamo dimostrare che la cultura può diventare un motore di sviluppo e che il dialogo tra arte, imprese e territorio genera valore condiviso. Essere al fianco di ViaggioDANZA significa sostenere un progetto che investe concretamente sui giovani talenti e costruisce un modello di responsabilità sociale capace di lasciare un segno nelle comunità», sottolinea Carmela Villani, founder di Ci Vuole Marketing Società Benefit e ideatrice del format Metamorfosi 2030.

TalentEdu

Troveranno spazio anche ViaggioDANZA TalentEdu, dedicato alle opportunità formative e professionali offerte dal mondo della danza, e la terza edizione di “Tracce di Danza”, vetrina dedicata ai giovani coreografi e ai nuovi linguaggi della creatività contemporanea.

Tra i sostenitori di ViaggioDANZA TalentEdu, oltre a Ci Vuole Marketing già da diversi anni, quest’anno si aggiunge anche Coppelia, azienda da sempre vicina al mondo della danza e partner del progetto.

«Per noi sostenere ViaggioDANZA TalentEdu significa restituire valore a una comunità di cui facciamo parte da sempre. Ogni giovane ballerino merita di poter studiare, crescere e vivere esperienze formative di qualità senza che il talento venga limitato dalle opportunità. Crediamo profondamente che investire nei ragazzi significhi investire nel futuro della danza, ed è questo lo spirito con cui abbiamo scelto di affiancare il progetto», afferma Barbara Ronchi, rappresentante del brand Coppelia.

Perché la missione di ViaggioDANZA non si limita alla formazione: costruisce opportunità concrete. È questo il principio che da sempre guida il lavoro dell’Academy e del team di ValoreDanza SSD, impegnato durante tutto l’anno a creare relazioni con accademie, enti, compagnie e organizzazioni italiane e internazionali, rendendo accessibili percorsi di crescita spesso gratuiti o fortemente agevolati per i giovani talenti più meritevoli.

«La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l’opportunità». È questa la filosofia che accompagna ogni tappa del viaggio e che, anno dopo anno, si traduce in borse di studio, percorsi di perfezionamento e occasioni concrete di crescita artistica e professionale, attraverso esperienze prestigiose in Italia e all’estero, da New York a Londra, da Barcellona ai principali centri di formazione nazionali e internazionali.

I maestri

Ad impreziosire questa edizione sarà un cast artistico composto da alcuni tra i professionisti più apprezzati del panorama coreutico contemporaneo: Mia Molinari, Francesca Dario, Ludmill Cakalli, Maura Paparo, Luigi Grosso, Tatiana Sulejmani, Luigi Fortunato, Elena De Laurentis, Alessio Guerra, Jessica Piersanti, Mariarosa Verduci, Maria Pia Capasso, Salvatore Iavarone, Alessia Esposito, Sonia Pellacani, Eleonora Violin, Rozenn Corbel, Stephane Fournial, Ugo Ranieri, Denita Cozzolino, Mauro Paccarie e Diego Watske, che metteranno la propria esperienza al servizio delle nuove generazioni di danzatori.

Solidarietà

Il ViaggioDANZA Festival porta con sé anche una forte missione sociale. Attraverso il progetto “Danza è Salute”, parte del ricavato dell’evento sarà devoluto ad AILMAG – Associazione Italiana Lotta al Melanoma Amici di Gabriella Pomposelli, contribuendo alla realizzazione di nuovi screening gratuiti per la prevenzione del melanoma.

Un impegno concreto che testimonia come la danza possa diventare non solo espressione artistica, ma anche strumento di prevenzione, sensibilizzazione e solidarietà.

Il ViaggioDANZA Festival è molto più di un evento dedicato alla danza. È una comunità che cresce, un luogo in cui il talento incontra il proprio futuro, le persone costruiscono relazioni e ogni passo racconta una storia fatta di passione, sacrificio e sogni. Perché la danza non è soltanto ciò che accade sul palcoscenico: è il viaggio che permette a ogni giovane talento di scoprire chi può diventare, un passo dopo l’altro.

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