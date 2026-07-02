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Tracce di Memoria, sold out la Masterclass per il centenario di Martha Graham

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Doppio sold out per Tracce di Memoria | Graham100, il progetto artistico e culturale dedicato al centenario della Martha Graham Dance Company, ideato e organizzato dall’Associazione Campania Danza, con la direzione artistica di Antonella Iannone, e sostenuto dal Ministero della Cultura nell’ambito dei Progetti Speciali MIC/FNSV 2026.

Doppio sold out

Sono infatti esauriti i posti sia per la masterclass di tecnica Graham in programma domani (venerdì 3 luglio), alle ore 11, presso la sede dell’Associazione Campania Danza, in via Francesco Crispi 45 a Salerno, sia per il doppio appuntamento di sabato 4 luglio al Museo Archeologico Nazionale di Paestum.

La masterclass di domani mattina sarà guidata da Antonio Leone, danzatore originario di Salerno e oggi membro della Martha Graham Dance Company, che torna nella propria terra d’origine per condividere con professionisti, studenti e allievi di scuole e accademie di danza l’esperienza maturata all’interno della più importante compagnia di modern dance al mondo.

Convegno e spettacolo a Paestum

Sabato 4 luglio, Paestum diventerà il luogo di un incontro straordinario tra un secolo di storia della danza e venticinque secoli di civiltà mediterranea. La serata si aprirà alle 18.30 con il convegno internazionale dedicato alla figura di Martha Graham e alla trasmissione della sua eredità artistica, con la partecipazione di Donatella Bertozzi, giornalista, critica e studiosa della danza; Elsa Piperno, danzatrice, coreografa e insegnante, tra le pioniere della modern dance in Italia; e Simona Ferrara, Deputy Executive Director della Martha Graham Dance Company.

Alle 20 sarà protagonista la Martha Graham Dance Company, con una performance che porterà nel cuore della Magna Grecia il patrimonio artistico della storica compagnia newyorkese: le coreografie Cave of the Heart, Lamentation ed Errand Into the Maze, restituiscono in pieno la capacità di Martha Graham di trasformare mito, archetipi e storia in una riflessione profondamente contemporanea.

Antonella Iannone

“Il tutto esaurito registrato per entrambi gli appuntamenti – dichiara Antonella Iannoneconferma l’interesse del pubblico e degli operatori del settore per un progetto che mette in relazione danza contemporanea, archeologia e memoria. Il progetto Tracce di Memoria è nato proprio dall’idea di trasformare i luoghi della cultura della Campania in spazi vivi di ricerca, formazione e partecipazione”.

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