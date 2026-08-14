Arpac, mare di Maiori balneabile, chiazza era mucillagine, nessuno sversamento

Il mare di Maiori è pienamente balneabile e non presenta alcuna criticità ambientale. Lo conferma l’Arpac, intervenuta dopo alcune segnalazioni dei cittadini relative alla comparsa di chiazze in superficie. I rilievi eseguiti dai tecnici dell’Agenzia hanno chiarito che si trattava di un fenomeno naturale di mucillagine, già completamente dissolto.

I risultati dei controlli

Le analisi chimiche e biologiche hanno certificato che i campioni prelevati rispettano tutti i parametri previsti dalla normativa, rassicurando residenti e turisti. Nessuna traccia di inquinamento: solo una temporanea fioritura di mucillagine, un fenomeno che può verificarsi in estate e che non comporta rischi per la salute.

L’Amministrazione comunale ha accolto con favore gli esiti dell’Arpac, ribadendo la volontà di basare ogni comunicazione su dati scientifici e di respingere ricostruzioni allarmistiche prive di fondamento.

Gestione del demanio: controlli straordinari sulle concessioni

Parallelamente, il Comune ha aperto un capitolo distinto ma altrettanto rilevante: la gestione del demanio marittimo per la stagione 2026. La nuova amministrazione si è insediata a stagione già avviata, trovando un quadro di concessioni e affidamenti ereditati dalla precedente gestione.

Per questo motivo, sindaco e assessori hanno disposto un piano straordinario di monitoraggio che proseguirà per tutta l’estate. Gli uffici comunali verificheranno: la corretta attuazione dei contratti in essere; il rispetto dei limiti di spazio assegnati ai concessionari; la piena fruibilità degli arenili pubblici per residenti e turisti; la conformità delle strutture e dei servizi alle norme vigenti.

Trasparenza e regole

Il metodo scelto dal Comune punta su trasparenza, legalità e controllo puntuale, evitando polemiche e conclusioni affrettate. L’obiettivo dichiarato è quello di tutelare il legame storico di Maiori con il suo mare, garantendo qualità ambientale e corretta gestione degli spazi pubblici.

Una risposta indiretta a quanto sosteneva il parlamentare di Avs Francesco Emilio Borrelli, in questi giorni particolarmente attivo in Costiera Amalfitana, che parlava di sversamenti e di mancata vigilanza da parte del comune.

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