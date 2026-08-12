Maltempo, decima giornata consecutiva di allerta

La Protezione Civile della Campania ha diramato un’allerta (la decima consecutiva, ndr) meteo gialla dalle 13 alle 20 di oggi, mercoledì 12 agosto, su tutta la regione ad eccezione della Zona 1 (Napoli, isole, area Vesuviana e Piana campana).

Sono possibili, soprattutto nelle zone interne, rovesci e temporali improvvisi, anche di moderata intensità, accompagnati da grandine, fulmini e forti raffiche di vento.

Possibili inoltre allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua minori, caduta di rami o alberi, frane e caduta di massi.

Si raccomanda la massima prudenza e di seguire le indicazioni della Protezione Civile e delle autorità locali.

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