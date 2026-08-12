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Maltempo, decima giornata consecutiva di allerta

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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La Protezione Civile della Campania ha diramato un’allerta (la decima consecutiva, ndr) meteo gialla dalle 13 alle 20 di oggi, mercoledì 12 agosto, su tutta la regione ad eccezione della Zona 1 (Napoli, isole, area Vesuviana e Piana campana).

Sono possibili, soprattutto nelle zone interne, rovesci e temporali improvvisi, anche di moderata intensità, accompagnati da grandine, fulmini e forti raffiche di vento.

Possibili inoltre allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua minori, caduta di rami o alberi, frane e caduta di massi.

Si raccomanda la massima prudenza e di seguire le indicazioni della Protezione Civile e delle autorità locali.

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