Turismo, Salerno supera il gap digitale

Il turismo salernitano continua a correre. Nel primo semestre del 2026 le presenze in città sono cresciute dell’8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo i dati del Comune di Salerno, con prospettive di ulteriore crescita per la seconda parte della stagione.

Un segnale che si inserisce in un quadro nazionale da record: secondo l’Istat, nel primo trimestre 2026 le presenze turistiche in Italia sono cresciute del 7,5% sull’anno precedente, e le stime ISNART-Unioncamere indicano 171,8 milioni di presenze attese nel solo bimestre di luglio-agosto.

Una domanda che riguarda, con intensità diverse, l’intera filiera turistica provinciale: dalla Costiera Amalfitana al Cilento, dal capoluogo alla Piana del Sele.

Dietro questi numeri, però, si apre un paradosso che riguarda da vicino le micro e piccole imprese della filiera turistica salernitana. Il turista di oggi scopre una destinazione attraverso i motori di ricerca e i social, confronta le recensioni, interroga gli assistenti di intelligenza artificiale e prenota sulle piattaforme prima ancora di entrare in relazione con le imprese del territorio. Non tutte le imprese della provincia sono attrezzate per intercettare questa domanda: il rischio concreto è che il valore generato dalla crescita finisca ai grandi intermediari digitali, invece di restare sul territorio.

Il progetto PIDMed della Camera di Commercio

È per rispondere a questo scarto che la Camera di Commercio di Salerno, attraverso il progetto PIDMed, realizzato in partnership con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha sostenuto 61 imprese turistiche della provincia con il Bando Voucher PIDMed 2025 – Turismo, per un totale di 670.250 euro di risorse erogate su oltre 20 comuni.

L’e-book Turismo 5.0

Da questo percorso nasce ora l’ebook “Turismo 5.0. Trasformazione digitale, comunità e territori”, che raccoglie otto leve operative per la trasformazione digitale del comparto, rispettose dei territori, che intrecciano centralità delle persone, radicamento territoriale, forza delle imprese, governo dei dati, sostenibilità rigenerativa e governance collaborativa.

Alex Giordano

“Se la turistification è il processo attraverso cui il territorio finisce per adattarsi al turista, fino a trasformare case, spazi pubblici, economie e immaginari in funzione del consumo temporaneo, la nostra idea di Turismo 5.0 propone un’inversione necessaria – spiega il professor Alex Giordano, direttore scientifico di PIDMed – Nel Turismo 5.0 deve essere il turismo ad adattarsi al territorio. Non per ridurre la libertà del visitatore, ma per riconoscere che ogni vera esperienza di viaggio nasce da un incontro, e ogni incontro richiede misura, ascolto e reciprocità”.

L’ebook è disponibile gratuitamente su ebook-turismo.pidmed.eu

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