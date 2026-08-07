Certosa Village, in più di 20.000 a Padula

Si chiude tra gli applausi la seconda edizione del Certosa Village, la rassegna che ha trasformato la monumentale Certosa di San Lorenzo di Padula in uno dei poli culturali più importanti dell’estate nel Mezzogiorno.

A suggellare il successo della manifestazione, mercoledì 5 agosto, è stato il concerto di Massimo Ranieri: il suo acclamato spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo… e continuano a volare” ha registrato il tutto esaurito, emozionando una platea transgenerazionale. L’intero evento ha registrato il record assoluto di 20.000 presenze complessive, un flusso straordinario diviso tra l’arena principale, l’area monaci con esibizioni di danza e spettacoli vari, e il seguitissimo Diano Street Food allestito nella spezieria della Certosa, che ha riscosso grandi apprezzamenti per i prodotti tipici e per l’intrattenimento musicale del palco libero, uno spazio che ha dato voce a cantanti e band emergenti durante le serate.

La Certosa, patrimonio mondiale UNESCO, ha accolto visitatori provenienti non solo dalla Campania ma da numerose regioni italiane, confermando l’appeal nazionale di un programma capace di intercettare target diversi, a partire dall’appuntamento sold-out con la star dei bambini Carolina Benvenga, per poi proseguire con il prestigioso omaggio di Fiorella Mannoia a De André e Fossati e il grandissimo successo dello spettacolo teatrale firmato dal regista e attore Vincenzo Salemme, fino all’acclamato gran finale con la leggenda della musica italiana Massimo Ranieri.

I fondatori dell’evento, Luca Paladino, Tony Anania e Gianluca Vegliante, insieme alla direttrice artistica Stefania Capobianco, esprimono profonda soddisfazione per questo grande lavoro di squadra, ringraziano calorosamente tutti gli accorsi per l’immenso affetto dimostrato, rivolgono un ringraziamento speciale al grande lavoro degli operatori che hanno garantito la perfetta riuscita della rassegna e danno ufficialmente appuntamento al pubblico alla prossima edizione del Certosa Village.

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