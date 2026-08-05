Teggiano, conto alla rovescia per Alla Tavola della Principessa Costanza

Teggiano è in fermento: manca davvero poco alla 31ª edizione de “Alla Tavola della Principessa Costanza”, la grande festa medievale organizzata dalla Pro Loco Teggiano che ogni anno, l’11, 12 e 13 agosto, richiama decine di migliaia di visitatori nel cuore del Vallo di Diano.

Presentazione venerdì 7

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, in programma venerdì 7 agosto presso il Complesso della SS. Pietà, con inizio alle ore 10:30, saranno rivelate tutte le novità della manifestazione. Ma nell’attesa, a grande richiesta, la Pro Loco Teggiano anticipa qualche stuzzicante dettaglio della kermesse che, anche quest’anno, promette di dare continuità alla tradizione, proponendo allo stesso tempo le innovazioni che ogni turista e visitatore si aspetta.

“Alla Tavola della Principessa Costanza” riporta la città d’arte del Vallo di Diano al 1480, dando vita alla rievocazione delle sontuose nozze tra Costanza da Montefeltro e Antonello Sanseverino, Principe di Salerno, Ammiraglio del Regno e Signore di Diano.

Pro Loco Teggiano

A soddisfare una delle curiosità più ricorrenti, quella relativa agli interpreti degli “sposi”, è la presidente Concettamaria Cantelmi: “Anche quest’anno -annuncia la presidente- abbiamo confermato la nostra scelta su Greta De Paola, nel ruolo di Costanza da Montefeltro, e Vincenzo La Maida, che interpreterà ancora una volta Antonello Sanseverino. Su di loro c’è sempre stato un grandissimo apprezzamento, sia da parte della Pro Loco che del pubblico che ogni anno partecipa alla manifestazione. Per questo abbiamo scelto di dare continuità a una coppia che rappresenta ormai un punto di riferimento della nostra rievocazione storica”.

La regina delle rievocazioni storiche salernitane vedrà ancora una volta un’attenta organizzazione degli spettacoli, studiata per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza dei visitatori. È infatti confermato il format che negli ultimi anni ha riscosso grande successo, con spettacoli itineranti distribuiti lungo il percorso della manifestazione, nelle piazze, nei vicoli e nei pressi delle Taverne, alternati ad altri che, per esigenze sceniche, saranno ospitati in postazioni fisse.

“L’impianto generale della manifestazione -sottolinea Concettamaria Cantelmi- resterà quello ormai consolidato negli ultimi anni, ma non mancheranno le novità, che presenteremo ufficialmente durante la conferenza stampa e che continueremo a svelare anche nei prossimi giorni attraverso i nostri canali social. Il nostro obiettivo è consentire ai visitatori di vivere un’esperienza ancora più coinvolgente”.

Taverne medievali

Anche le Taverne medievali, da sempre uno dei punti di forza della manifestazione, presenteranno alcune interessanti novità, tra le quali una diversa distribuzione di alcune postazioni. Farà inoltre il suo debutto la zuppa medievale, un piatto ispirato ai sapori dell’epoca che arricchirà ulteriormente l’offerta gastronomica della manifestazione. “La zuppa medievale -evidenzia la presidente- è un piatto che richiama sapori antichi e che speriamo possa essere particolarmente apprezzato dai nostri ospiti. Allo stesso tempo abbiamo voluto confermare la Taverna del Celiaco, ampliando ulteriormente il menù. Oltre alle proposte senza glutine, quest’anno saranno disponibili anche piatti senza lattosio e vegan, per consentire davvero a tutti di vivere la manifestazione senza rinunciare al piacere della nostra cucina”.

Corteo storico

Grande attenzione è riservata ovviamente al corteo storico, autentico fiore all’occhiello della manifestazione, che coinvolgerà circa 500 figuranti. Negli ultimi anni sono aumentate sensibilmente le richieste di partecipazione da parte di turisti e visitatori desiderosi di vivere la rievocazione in prima persona, indossando gli abiti medievali e prendendo parte al corteo. “Riceviamo ogni anno tantissime richieste di partecipazione al corteo storico da ogni parte d’Italia -conferma la presidente della Pro Loco Teggiano- e per questo motivo dietro ogni costume c’è un’attenta selezione. Una commissione dedicata valuta sia l’abito sia il personaggio da interpretare. È un lavoro importante perché vogliamo che il corteo rappresenti sempre uno degli spettacoli più suggestivi della manifestazione”.

Un tuffo nel Quattrocento

La 31ª edizione de “Alla Tavola della Principessa Costanza” offrirà inoltre nuove occasioni per immergersi nella vita quotidiana del Quattrocento, attraverso ambientazioni storiche e ricostruzioni che accompagneranno i visitatori lungo il percorso della manifestazione. Accanto agli antichi mestieri – dalla filatura alla tessitura, dalla lavorazione del cuoio a quella del legno e del conio – tornerà l’Antico Scriptorium del professor Enrico Coiro, autentico laboratorio di scrittura medievale che consentirà ai visitatori di avvicinarsi all’arte degli antichi amanuensi attraverso un’esperienza immersiva.

Tra le novità più interessanti ci sarà poi una suggestiva ambientazione realizzata con il supporto di una delegazione dell’Università Federico II, dedicata all’evoluzione delle scoperte scientifiche e dei fenomeni fisici dal Quattrocento in poi.

La Corte di Santa Barbara

Inedita e originale anche la ricostruzione della Corte di Santa Barbara, che racconterà, attraverso uno spaccato di vita quotidiana, il legame tra fede, tradizioni popolari e mondo contadino. “Ogni anno cerchiamo di offrire ai visitatori qualcosa di nuovo -spiega Concettamaria Cantelmi– senza mai perdere di vista l’identità della nostra manifestazione. È uno dei motivi che spinge chi viene una prima volta a tornare di nuovo alla nostra kermesse: chi sceglie di trascorrere con noi queste tre serate vive sempre un’esperienza autentica e diversa, capace di coinvolgere grandi e piccoli. Ma per saperne di più -conclude la Presidente della Pro Loco Teggiano- invito tutti a partecipare alla conferenza stampa di venerdì 7 agosto, durante la quale presenteremo il programma completo e sveleremo le altre novità della 31ª edizione“.

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