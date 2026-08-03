La scomparsa di Carlo D’Amato, oggi i funerali a Maiori

È morto Carlo D’Amato, sindaco di Napoli dal 1984 al 1986 e deputato del Partito socialista italiano nella X e XI legislatura. D’Amato era nato a Maiori (Salerno) nel 1943.

Il sindaco Gaetano Manfredi e l’Amministrazione comunale hanno espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa, ricordando il ruolo istituzionale e l’impegno politico che D’Amato ha dedicato alla città e al Paese.

Il cordoglio del Comune di Napoli

“Con la scomparsa di Carlo D’Amato – si legge in una nota di Palazzo San Giacomo – Napoli perde una figura che ha dedicato una parte significativa della propria vita professionale e politica all’impegno nelle istituzioni, al servizio della nostra comunità e del Paese. Dal 1984 al 1986 è stato sindaco di Napoli, guidando il Comune nei delicati anni della ricostruzione post terremoto, anche come Commissario straordinario. Con lo stesso spirito di servizio è stato deputato della Repubblica e dirigente di primo piano del Partito Socialista Italiano”

D’Amato dopo l’esperienza a Palazzo San Giacomo (alla sua giunta si deve l’approvazione del progetto della Metropolitana Collinare, l’attuale Linea 1, ndr) fu eletto deputato nelle liste PSI per due legislature (1987-1992 e 1992-94), ricoprendo nella seconda la carica di vicepresidente della Commissione Parlamentare Antimafia.

Il cordoglio del Consiglio Regionale

“Il cordoglio del Consiglio Regionale della Campania per la scomparsa di Carlo D’Amato, Sindaco di Napoli dal 1984 al 1986, soggetto politico, figlio della nostra regione, che ha dedicato la propria vita alla politica ed alle Istituzioni ed ha espresso i valori socialisti della giustizia sociale, della solidarietà, della libertà, della democrazia, nei significativi ruoli ricoperti, da sindacalista a dirigente pubblico, da consigliere ed assessore comunale, a Sindaco di Napoli a deputato della Repubblica, con grande impegno al servizio dell’Italia ed in particolare nella ricostruzione post terremoto della nostra città. Alla sua famiglia le sentite condoglianze a nome dell’assemblea legislativa campana”.

E’ quanto afferma il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi.

Oggi i funerali in forma privata a Maiori.

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