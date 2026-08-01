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MOA – Museum of Operation Avalanche di Eboli riconosciuto di interesse regionale

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 422 del 30 luglio 2026, la Regione
Campania ha ufficialmente conferito lo status di Museo di Interesse Regionale (ex L.R. n.
12/2005) al MOA – Museum of Operation Avalanche di Eboli, il cui ente titolare è
l’Associazione Sophis.

L’importante riconoscimento giunge a coronamento dell’istruttoria curata dalla Direzione
Generale Politiche Culturali e Turismo e dal Settore Promozione e Valorizzazione dei Beni
Culturali della Regione Campania.

Certificata eccellenza della struttura

L’iter ha verificato il pieno rispetto degli standard museali nazionali e regionali, certificando l’eccellenza della struttura ospitata nello storico Complesso Monumentale di Sant’Antonio ad Eboli.

Questo traguardo istituzionale rappresenta il risultato straordinario del lavoro svolto negli anni con determinazione e visione dal Direttore Marco Botta, unitamente alla passione, alle
competenze e alla dedizione costante di tutto lo staff del MOA e dei soci dell’Associazione
Sophis.

Dichiarazioni

Grazie a un’intensa attività di ricerca, conservazione, didattica innovativa e promozione culturale, il Museo si è affermato come un punto di riferimento imprescindibile per la memoria della Campagna d’Italia e dello sbarco alleato del settembre 1943.

«Questo riconoscimento regionale non è soltanto un importante bollino di qualità per la
nostra struttura, ma è la prova tangibile del valore del lavoro di squadra. Voglio ringraziare
di cuore ogni singolo componente dello staff, i nostri collaboratori, l’Associazione Sophis e
tutti i partner che ogni giorno profondono energie per trasformare la memoria storica in un
patrimonio vivo, accessibile e inclusivo per le nuove generazioni e per i visitatori italiani e
internazionali. Un sentito ringraziamento va alla Regione Campania e agli uffici competenti
per l’attenzione riservata alla nostra realtà.»
— Marco Botta, Direttore del MOA

Il conferimento dello status di Museo di Interesse Regionale apre ora nuove prospettive di
crescita, consolidando il ruolo del MOA all’interno della rete museale campana e potenziando la sua capacità di attrarre progetti e partnership ad alto valore culturale e sociale.

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