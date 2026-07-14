Massimiliano Villani, il talento salernitano che approda al Sorrento

C’è un nuovo giovane talento del calcio salernitano pronto a misurarsi con il mondo professionistico.

Si tratta di Massimiliano Villani, attaccante nato nel settembre 2010, che ha ufficialmente intrapreso il proprio percorso on il Sorrento Calcio, società professionistica che ha deciso di investire sulle sue qualità tecniche e sulle sue grandi potenzialità.

La crescita calcistica di Massimiliano è iniziata tra le fila della Nuova Neugeburt, dove ha mosso i primi passi, per poi proseguire con la Coscia Football Academy e successivamente con il Città di Fisciano, formazione con la quale ha disputato gli ultimi campionati anche a livello regionale, distinguendosi come uno dei prospetti più interessanti della sua categoria.

Attaccante moderno e completo

Attaccante moderno e completo, Villani abbina una struttura fisica importante ad un tiro potente e preciso, qualità che gli hanno consentito di mettere a segno numerose reti.

Ma il suo repertorio non si limita alla sola finalizzazione: possiede infatti un’eccellente capacità di rifinire l’azione, creare spazi per i compagni e attaccare la profondità con intelligenza, astuzia e notevole incisività, caratteristiche sempre più ricercate nel calcio

contemporaneo.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Il giovane salernitano è stato infatti convocato per ben tre volte nella Rappresentativa Regionale Under 17, pur essendo sotto età, confermando il valore del suo percorso di crescita e ricevendo apprezzamenti unanimi dagli addetti ai lavori che hanno avuto modo di seguirlo nelle

competizioni ufficiali.

Garantiscono Coscia, Leccese, Capone, Orilia e Chiancone

Tra coloro che ne hanno evidenziato le qualità figurano osservatori di comprovata esperienza come Enrico Coscia, Vincenzo Leccese, Antonio Capone, Peppe Orilia e Roberto Chiancone, che hanno espresso giudizi estremamente positivi sulle doti tecniche, atletiche e caratteriali del giovane attaccante, riconoscendone il potenziale per un futuro di alto livello.

L’approdo al Sorrento Calcio rappresenta ora un passaggio fondamentale della sua carriera.

L’ingresso in una società professionistica offrirà a Massimiliano l’opportunità di confrontarsi quotidianamente con metodologie di lavoro altamente qualificate, accelerando il proprio percorso di crescita umana e sportiva nella speranza che possa raccogliere, nel prossimo futuro, i risultati che il suo talento lascia intravedere.

Un traguardo che premia anche il lavoro svolto negli anni da tecnici, dirigenti e formatori che lo hanno accompagnato nelle prime fasi della sua maturazione tecnico-tattica, contribuendo alla costruzione di un ragazzo serio, educato e determinato.

Parallelamente all’attività sportiva, Massimiliano continua con profitto anche il proprio percorso scolastico presso l’Istituto Trani di Salerno, dimostrando come impegno nello studio e dedizione allo sport possano procedere di pari passo nella formazione di un giovane atleta.

A Massimiliano Villani va il più sincero augurio affinché questa nuova esperienza rappresenti soltanto il primo capitolo di una carriera ricca di soddisfazioni, con l’auspicio che il suo talento, sostenuto dal lavoro quotidiano e dall’umiltà, possa continuare a crescere e a regalare emozioni al calcio salernitano.