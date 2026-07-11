Carabinieri sgominano baby gang di 15enni che terrorizzava coetanei nel centro

Una baby gang composta da adolescenti tra i 14 e i 15 anni è stata individuata dalla sezione specializzata di Polizia giudiziaria della Procura di Salerno, al termine di un’indagine avviata nei mesi scorsi dopo una serie di aggressioni ai danni di altri giovanissimi nel centro cittadino.

Secondo gli investigatori, i sette minorenni avrebbero messo in atto, a partire da febbraio, condotte violente e sistematiche in piazza della Libertà e nelle zone limitrofe, luoghi di abituale ritrovo per gli adolescenti salernitani. Le vittime venivano avvicinate, intimidite e in alcuni casi picchiate, con episodi che hanno richiesto il ricorso alle cure mediche ospedaliere.

Accuse e armi sequestrate

I ragazzi sono accusati, a vario titolo, di lesioni personali, percosse, atti di bullismo e detenzione abusiva di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati tirapugni e coltelli a serramanico con apertura a scatto, strumenti che – secondo gli inquirenti – venivano utilizzati per minacciare o intimidire altri coetanei.

Indagini avviate grazie alle denunce dei genitori

L’inchiesta è partita dopo le segnalazioni e le denunce presentate dai genitori delle giovani vittime, preoccupati per l’escalation di violenza registrata nelle aree di aggregazione del centro.

Le testimonianze hanno permesso agli investigatori di ricostruire una serie di episodi e di identificare i presunti responsabili.

Interrogatori e coinvolgimento dei servizi sociali

I minorenni sono stati interrogati alla presenza dei rispettivi difensori e dei genitori. Contestualmente, la Procura ha coinvolto i servizi sociali, che dovranno svolgere approfondimenti sui nuclei familiari per valutare eventuali situazioni di disagio, vulnerabilità o contesti problematici che possano aver favorito la deriva violenta del gruppo.

Apprezzamento di De Luca

“Abbiamo poi registrato in questi giorni, un lavoro molto attento fatto dalla Procura della Repubblica, al quale va il mio apprezzamento, per contrastare una baby gang che aveva commesso reati a Piazza della Libertà. Parliamo di ragazzi fra i 14 e i 15 anni. Bene, sono stati presi, sono stati sequestrati tirapugni e coltelli a serramanico”, il commento del sindaco di Salerno Vincenzo De Luca nella consueta diretta social del venerdì.