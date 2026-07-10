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Costiera, nulla di fatto alla videoconferenza, oggi tavolo tecnico a Palazzo Sant’Agostino

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Si è conclusa senza alcun risultato concreto la videoconferenza convocata d’urgenza mercoledì 8 luglio, per affrontare la questione del divieto di transito ai mezzi pesanti lungo l’ex SR 373, misura che la Provincia di Salerno intende far scattare dal 13 luglio. L’ordinanza prevede lo stop ai veicoli oltre le 5 tonnellate, compresi bus turistici e mezzi del trasporto pubblico, con pesanti ripercussioni sulla mobilità della Costiera.

Alla riunione hanno partecipato numerosi sindaci della Costa d’Amalfi, il vicepresidente della Regione Campania Mario Casillo, il presidente della Commissione regionale Trasporti Luca Cascone, il presidente della Provincia di Salerno Geppino Parente con il consigliere Giovanni De Simone, oltre ai rappresentanti dell’Acamir.

Ipotesi di sostituire i mezzi pesanti: proposta giudicata insufficiente

Durante il confronto è stata avanzata una prima ipotesi: sostituire i mezzi pesanti con veicoli più piccoli per il trasporto di merci e passeggeri. Una soluzione ritenuta non attuabile nell’immediato e comunque non risolutiva, sia per l’elevato volume di utenza, sia per l’impossibilità di reperire rapidamente nuovi mezzi.

I sindaci hanno quindi insistito sulla necessità di rivedere l’ordinanza provinciale, giudicata troppo penalizzante per il territorio.

Vuilleumier: “Misura insufficiente, servono tutele diverse”

Il sindaco di Ravello Paolo Vuilleumier, che per primo aveva sollevato il caso, ha ribadito la posizione dei Comuni della Costiera:

“Abbiamo giudicato la misura del tutto insufficiente. Sia per l’alto volume di utenza sulle nostre tratte, sia per l’oggettiva difficoltà di reperire nuovi veicoli in tempi così brevi. Abbiamo quindi invitato formalmente la Provincia a rivedere l’ordinanza. Siamo consapevoli che la sicurezza pubblica sia la priorità assoluta, ma chiediamo di adottare altre tipologie di tutele che non penalizzino in modo così drammatico cittadini, turisti e operatori economici”.

Nuovo tavolo tecnico il 10 luglio

In serata è arrivata la conferma della convocazione di un nuovo tavolo tecnico presso la sede della Provincia di Salerno, fissato per oggi, venerdì 10 luglio alle 9.30, alla presenza dei sindaci, dei rappresentanti della Regione, della Provincia e della società di trasporto Sita Sud.

L’appuntamento sarà decisivo per tentare di individuare una soluzione condivisa che garantisca sicurezza stradale senza compromettere la mobilità e l’economia della Costiera.

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