Trofeo Città di Cava, Göteborg e Pescara vincitori ex aequo

Göteborg e Pescara vincitori ex aequo nella categoria Allievi; trionfo della Cavese nei Giovanissimi; exploit della Peluso Academy nei Mini Giovanissimi e negli Esordienti 2013; successo dell’Academy F6 negli Esordienti 2014; affermazione della Diesse nei Pulcini 2015 e della Virtus Junior Stabia nei Pulcini 2016; vittoria del Piccolo Stadio Red Lions nei Primi Calci e degli Aquilotti Cavesi nei Piccoli Amici; Alvin Nordstrand del Göteborg il miglior calciatore del Torneo; Christian Avagliano della Cavese la giovane promessa. Sono i verdetti della 35ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, terminata sabato 6 giugno 2026 con le finali di tutte le categorie e la Cerimonia di Premiazione allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni (SA).

Categoria Allievi

Vittoria ex aequo degli svedesi del Göteborg e del Pescara nella categoria Allievi. La finale, in realtà, non si è disputata in seguito al grave infortunio riportato in semifinale da un calciatore abruzzese, che è stato operato ed è attualmente ricoverato in ospedale. Alla luce di ciò la società pescarese non se l’è sentita di scendere in campo ed il Comitato Promotore del “Città di Cava de’ Tirreni” ha pienamente compreso e rispettato tale scelta, decidendo di proclamare entrambe le squadre vincitrici della categoria Allievi – Trofeo D’Amico. L’intera “famiglia” del Torneo esprime la propria vicinanza al ragazzo, alla sua famiglia, ai compagni di squadra, allo staff tecnico ed alla società biancazzurra, formulando un affettuoso augurio di pronta guarigione .

Durante la Cerimonia di Premiazione gli svedesi del Göteborg hanno ricevuto l’ambito Trofeo D’Amico e la Medaglia del Presidente del Senato. Grande soddisfazione per la compagine scandinava, il cui trionfo è stato completato dall’assegnazione della Coppa Yma – Latte e yogurt quale miglior calciatore dell’intero Torneo ad Alvin Nordstrand, che con 5 reti realizzate ha anche vinto il titolo di miglior marcatore della categoria.

Al Pescara, invece, è stato aggiudicato il Trofeo Fair Play – Coppa Conad, così come sono stati premiati anche i componenti della terna arbitrale designata a dirigere la finale Allievi, guidata da Mario Perri della Sezione di Roma 1, “fischietto” della Can A-B.

Categoria Giovanissimi

Nella categoria Giovanissimi trionfo della Cavese allenata da mister Roberto Serritella, che in finale ha battuto per 3-0 la Juve Stabia del tecnico Vincenzo Criscuoli. Il match è stato deciso dalle reti firmate da Christian Marzullo ed Alessio Ciambriello nel primo tempo e da Francesco Guarnieri nella ripresa.

La Cavese ha così “incassato” il Trofeo Gino Avella, indimenticabile giornalista cavese cui ogni anno è dedicato il “Città di Cava de’ Tirreni”, e la Medaglia del Presidente della Camera dei Deputati, consegnata da Giuseppe Fabbricatore, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania.

L’apoteosi aquilotta si è completata con l’assegnazione all’attaccante Christian Avagliano del Trofeo “Scommettiamo che…” – Premio “Giovanni Lamberti”, destinato alla giovane promessa. Un riconoscimento tornato in palio dopo qualche anno di assenza per ricordare il noto imprenditore cavese Giovanni Lamberti, scomparso prematuramente nello scorso mese di ottobre.

Applausi scroscianti anche per la Rappresentativa FIGC Campania del tecnico Giovanni Bonaiuto, che si è aggiudicata il Trofeo Fair Play – Coppa Città di Cava de’ Tirreni ed il cui calciatore Alieu Kemo Jammeh ha conseguito il titolo di miglior marcatore della categoria con 5 gol complessivi.

Mini Giovanissimi

Assoluta protagonista di giornata è stata la Peluso Academy, vincitrice di due titoli. Nei Mini Giovanissimi – Trofeo Damarila i ragazzi della Scuola Calcio di Sant’Anastasia (NA) hanno superato per 5-0 in finale la Spes. In questa categoria Christian Martinello della Virtus Junior Stabia, autore di ben 15 reti, ha vinto il titolo di capocannoniere mentre la Spes ha vinto il Trofeo Fair Play – Coppa Grafica Metelliana.

Esordienti

Molto più “sofferta” negli Esordienti 2013 – Trofeo Pasqualino Lodato l’affermazione della Peluso Academy, che in finale si è imposta per 6-5 ai calci di rigore sulla Soccer Friends, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2.

Nella categoria Esordienti 2014 – Trofeo TE.RI. successo dell’Academy F6, che in finale ha sconfitto per 1-0 la Virtus Junior Stabia, mentre nei Pulcini 2015 – Trofeo Marco Luciano a festeggiare è stata la Diesse, che ha battuto per 5-2 l’Olimpia Sport. Nei Pulcini 2016 – Trofeo IMA vittoria della Virtus Junior Stabia, che in finale ha avuto la meglio per 5-0 sulla G&G Castel San Giorgio.

Nelle ultime due categorie era in programma un doppio derby tra due Scuole Calcio cavesi. Nei Primi Calci – Trofeo Catello Mari il Piccolo Stadio Red Lions ha superato per 6-2 gli Aquilotti Cavesi, che si sono prontamente “rifatti” nei Piccoli Amici – Trofeo Power Tech aggiudicandosi la finale con il punteggio di 5-1.

Le premiazioni

Tutte le premiazioni si sono svolte allo stadio “Simonetta Lamberti” al cospetto di numerose personalità civili e sportive, tra cui: Giuseppe Fabbricatore, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania; Roberto Fabbricatore, Vicesindaco di Roccapiemonte (SA); Raffaele Giordano, Candidato Sindaco a Cava de’ Tirreni; Roberto Ronga, Presidente della Sezione AIA di Salerno; Pasquale Scarlino, Vicepresidente regionale del CSI e Fiduciario CONI per Cava de’ Tirreni.

72 squadre partecipanti, suddivise in 9 categorie ed in rappresentanza di 4 Paesi (Svezia, Spagna, Slovenia e Italia); ben 135 le partite disputate complessivamente; 9 i campi di gioco coinvolti, siti in 4 città (Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Roccapiemonte e Mercato San Severino). Numeri record, che testimoniano la valenza ed il prestigio della kermesse fortemente voluta dal Presidente Giovanni Bisogno. Appuntamento già fissato al mese di giugno 2027 per la prossima edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”.

I RISULTATI DELLE FINALI

Allievi – Trofeo D’Amico: Göteborg-Pescara non disputata

Giovanissimi – Trofeo Gino Avella: Cavese-Juve Stabia 3-0

Mini Giovanissimi – Trofeo Damarila: Spes-Peluso Academy 0-5

Esordienti 2013 – Trofeo Pasqualino Lodato: Peluso Academy-Soccer Friends 6-5 ai rig. (2-2 t.r.)

Esordienti 2014 – Trofeo TE.RI.: Virtus Junior Stabia-Academy F6 0-1

Pulcini 2015 – Trofeo Marco Luciano: Olimpia Sport-Diesse 2-5

Pulcini 2016 – Trofeo IMA: G&G Castel San Giorgio-Virtus Junior Stabia 0-5

Primi Calci – Trofeo Catello Mari: Aquilotti Cavesi-Piccolo Stadio Red Lions 2-6

Piccoli Amici – Trofeo Power Tech: Piccolo Stadio Red Lions-Aquilotti Cavesi 1-5