Salernitana, via Raffaele, arriva Cosmi

Dopo quattro anni lontano dai campi, Serse Cosmi torna ad allenare. Il tecnico umbro, 68 anni, con un passato importante in Serie A sulle panchine di Perugia, Udinese, Genoa e Palermo, è stato scelto dalla Salernitana per raccogliere l’eredità di Giuseppe Raffaele, esonerato nel pomeriggio dopo la sconfitta interna contro il Monopoli.
Cosmi è atteso in serata a Salerno e firmerà un contratto di quattro mesi, in scadenza il 30 giugno. Una scelta forte da parte del club granata, che milita nel girone C di Serie C e che, nonostante il terzo posto in classifica, si trova a 14 punti di distanza dal Benevento, capolista del raggruppamento.
Insieme a Cosmi dovrebbe arrivare anche Giuseppe Scurto, ex difensore con trascorsi in Serie A e già allenatore nelle giovanili di diverse società. Per lui è pronto il ruolo di vice allenatore, formando così uno staff che unisce esperienza e conoscenza del calcio italiano.
Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha spiegato che l’obiettivo della società è chiaro: la Salernitana dovrà giocarsi le proprie chance promozione attraverso i play-off, vista la distanza ormai difficile da colmare dalla vetta.
Cosmi, noto per il suo carisma e per la capacità di dare identità alle squadre che allena, avrà il compito di rilanciare una formazione in difficoltà, restituirle compattezza e riportare entusiasmo in un ambiente che, dopo un avvio di stagione ambizioso, ha vissuto settimane complicate.
Per Cosmi si tratta dell’ennesima sfida di una carriera ricca di piazze calde e imprese inattese. Il suo ritorno in panchina, dopo l’ultima esperienza nel 2022, rappresenta un segnale forte: la Salernitana vuole cambiare marcia e affidarsi a un allenatore capace di incidere subito.
I tifosi attendono ora il suo arrivo in città e la prima seduta di allenamento, che segnerà ufficialmente l’inizio della nuova avventura granata.
